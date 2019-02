Rus oduševljen pažnjom Elona Muska: Cijeli svijet je čuo za mene

"Ja uživam u takvim idejama, volim nešto praviti i prepravljati. Na ovu ideju sam došao prije godinu dana i stalno sam nešto odgađao. Onda sam nabavio novac, kupio automobil, prepravio ga, krenuo u vožnju i proslavio se", kaže Artjušenko.

On je objasnio da je sam posao trajao dvije večeri. A još je jedan dan bio potreban da se konstrukcija ojača, da se preradi prigušivač zvuka i da se naprave branici. Veći dio posla je uradio sam, ali uz pomoć prijatelja. Prerada automobila koštala ga je tisuću rubalja (oko 13,5 eura).

"Ja sam zapravo samouk... Znam variti i svi radovi su bili besplatni, a što se tiče materijala: potrošio sam 10 malih diskova za brusilicu i potrošni materijal za plazma rezač, ukupno oko 200-300 rubalja, a ako se svi detalji uzmu u obzir, nije više od tisuću. Sam automovil košta 16 tisuća rubalja (215 eura)", rekao je on.

Za reakciju Elona Muska saznao je od novinara.

"Vraćao sam se iz trgovine, a novinar mi javlja da me je vidio Elon Musk. Odmah sam se sjetio memova 'kako ti se ovo sviđa, Elone Musku' i shvatio da se to sada odnosi na mene! Već je prošlo tri sata kako sam za to saznao i ne mogu shvatiti što se događa. Htio sam se proslaviti u svom gradu, u regiji, najviše u Rusiji, ali da za mene čuju ljudi diljem svijeta, to je već previše", priznaje on.

Artjušenko je priopćio da je znao da će morati odgovarati za preinaku automobila.

Automobil treba proći ponovnu ekspertizu, koja će utvrditi može li se kretati autocestama ili registracija mora biti poništena.

"Neću ga vraćati u prvobitno stanje, ne isplati se. Stekao sam svjetsku popularnost. Mislio sam najprije da automobil prodati, ali sam se predomislio. Neka ostane kao simbol, možda mogu ga dignuti na krov garaže, da se zna gdje sam i tko sam", rekao je student.

On je dodao da je prilikom prve ekspertize uspio dokazati da se automobil kretao unaprijed. Prvobitno su ga htjeli kazniti jer je vozio u rikverc.

Elon Musk, direktor ompanija Tesla i SpaceX, ranije je prokomentirao objavu televizije NTV na Twitteru o automobilu marke Lada koji se kreće unatrag. "Ha, ha, strava", napisao je na ruskom.

Policija je nakon toga kaznila vozača.