"Ljudi su sretni": Rus iznajmio tramvaj da bi u njemu besplatno provozao sugrađane

"Samo sam želio vidjeti osmijehe na licima ljudi", rekao je on.

Stanovnik Krasnodara (grad na jugu Rusije) Ivan Kalugin je 11. veljače iznajmio tramvaj na liniji br. 5 i građanima omogućio besplatnu vožnju. Kalugin je tramvaj iznajmio od 06:24 do 23:55 sati. To je za Interfax priopćila Krasnodarska tramvajsko-trolejbusna uprava.

Kalugin je za Tipičnij Krasnodar rekao da mu je gradska uprava brzo izašla u susret, ali da su tražili da o tome istakne obavijesti. On je objavio da će vožnje biti besplatne do 23:55. Najam tramvaja koštao ga je 50 tisuća rubalja (675 eura). Vožnja tramvajem za putnike inače košta 26 rubalja (0,35 eura).

Krasnodarac je objasnio da je samo želio učiniti "veliko dobro djelo". Kalugin je dodao da ljudima nije bilo jasno otkud to da se mogu besplatno voziti. On se i sam provozao tramvajem i rekao putnicima da do kraja dana neće biti konduktera.