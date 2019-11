Ruska Instabaka: "Blogera ima kao blata, no jeste li ikada vidjeli nekoga poput mene?" (FOTO)

"U hypeu od 1952. godine", kaže blogerica Olga Kiprijanovna. Svoj je profil na Instagramu otvorila prije samo dvije godine, a danas ima već više od 235 tisuća pratitelja.

Olga oponaša poznate blogere, sudjeluje u svim Instagram izazovima i snima smiješne kratke videozapise o odnosima i neugodnim životnim situacijama.

U tome nije sama. U rješavanju organizacijskih pitanja pomaže joj sin, dok na stvaranju videa s njom rade snimatelji, scenaristi i montažeri.

"Ne znam bi li moj blog bio tako popularan kad bih bila mlađa", priznaje Olga. "Blogera ima kao blata, no jeste li ikada vidjeli nekoga poput mene?"

Olga je rođena 1952. u zatvorenom gradu Severodvinsku u Arhangelskoj oblasti i cijeli je život radila kao zubarka. Kad je prije šest godina otišla u mirovinu, odlučila se preseliti u Sankt-Peterburg kod sina koji je tamo studirao.

Isprva je samo živjela život i tražila nove hobije: kupila je fotoaparat, upoznala nove ljude, čak je i pronašla modnu agenciju i po prvi put u životu prošetala modnom pistom na modnoj reviji. "Bila sam strašno željna doživljaja", kaže Olga. "Na kraju me sve to dovelo do stvaranja vlastitog bloga."

"Je li mi kao umirovljenici dosadno? Pogledajte ovu špagu i sami odgovorite na to pitanje!"

Sportom se bavila od djetinjstva: probala je i odbojku, i gimnastiku, i klizanje - sve joj je bilo zanimljivo. Ljeti Kiprijanovna vozi bicikl, a zimi se bavi skijaškim trčanjem. Od alpskog skijanja je odustala - kaže da ima previše godina da bi riskirala. Bez obzira na to, Olga se osjeća kao da joj je trideset, ne više.

"Kažu mi: 'kud se penješ, sjedi i pleti čarape'. Neću i točka!"

Olga se prema plastičnim operacijama i raznim kozmetičkim trikovima također odnosi s ironijom: "Mogu otići na zatezanje lica, no po čemu ću se onda razlikovati od drugih? Ja sam ja."

Da biste bili uspješni, morate puno raditi, kaže Olga. I baviti se samo onime što vam se sviđa. "U Sovjetskom Savezu smo puno razmišljali o tome što će reći drugi. Živjeti treba onako kako vi to želite, bez osvrtanja na to što drugi kažu!"