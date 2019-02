"Čovjek iz 2029. godine": Kako Rus iz Čeljabinska automobil sklanja pod asfalt (VIDEO)

Russia Beyond

Na društvenim je mrežama veliku pozornost privukla snimka iz Čeljabinska na kojoj vlasnik automobila na običnom parkingu svoje vozilo spušta pod asfalt. Korisnici interneta se pitaju kako je to moguće i što učiniti ako se netko parkira iznad vas?

Vozača koji automobil spušta pod zemlju Čeljabinci su na društvenim mrežama prozvali "čovjek iz 2029. godine". Također su se obratili osnivaču tvrtke Tesla Elonu Musku s pitanjem kakvim mu se čini ovaj izum. Mnogi su se, osim toga, zapitali i koliko je ovaj projekt zapravo realan, kao i je li na snimci korištena montaža.

Montaže nema. Radi se o pilot projektu parkinga koji omogućuje da se automobili smjeste dvostruko kompaktnije i da se oslobodi prostor. Međutim, ova zanimljiva ideja, potpuno zasnovana na suvremenim potrebama, ipak nije doživjela masovnu primjenu.

"Oko dvije godine smo pokušavali usuglasiti projekt parkinga kako bismo smjestili i ove pokretne platforme, ali nismo u tome uspjeli. Birokracija je još jednom odnijela pobjedu", kaže Aleksandar Vorobjov, direktor tvrtke "Mečelstroj", koja je vlasnik patenta. U planu je bilo 20 ovakvih modula za 40 automobila u Ulici mira.

Umjesto planiranih 20 platformi na parkingu se nalaze samo dvije. Njima se upravlja pomoću pulta koji se nalazi odmah pored. Ideja je da vozač parkira automobil, izađe iz vozila i spusti ga pod asfalt.

Unatoč hladnoći mehanizam radi bez greške, dizalo se spušta i podiže dosta brzo. Pritom, ističe direktor "Mečelstroja", nije potrebno nikakvo posebno održavanja ovakve platforme. Pod zemljom je mrak i znatno je toplije nego na površini.

"Ovaj sasvim jednostavan mehanizam funkcionira već 10 godina bez ikakvog održavanja. Ljudima koji ovdje žive smo u biti poklonili ovu napravu. Njima se stvar sviđa, a za održavanje koriste samo metlu i lopatu", dodaje Aleksandar Vorobjov.

"Teško je govoriti o cijeni, jer to je bio prvi model, eksperimentalni. U svakom slučaju, to je znatno jeftinije od izgradnje višekatnog ili podzemnog parkinga. U tim slučajevima se radi, prema raznim procjenama, o nekih 700 tisuća do milijun rubalja (9o00-13 000 eura), a kod našeg projekta cijena je dvostruko niža. Pritom se ne kvari izgled grada: zatvorimo parking i ništa se ne vidi. Ako ne počistite snijeg, i ne vidi se gdje se nalazi. A ne mora se ni čistiti, jer masivna platforma kroz sve prolazi."

Nosivost ovog parkinga na dva nivoa je pet tona. Range Rover i KIA Sorento (ukupne težine oko 4,5 tona) s vozačem i putnikom spuštaju se i podižu lako i bez zastoja. Mehanizam radi na struju, a svi kabeli su postavljeni prilikom izgradnje.