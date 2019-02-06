Fotogalerija: Najljepše ruske policajke

Lifestyle
Russia Beyond

Igor Russak/Sputnik
U ruskoj policiji danas je zaposleno oko 170 000 žena. To su pravi borci protiv kriminala s anđeoskim licem!

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