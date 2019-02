Svemirski ručnici u akciji: Na Međunarodnoj svemirskoj postaji se izlio toalet

Russia Beyond

Na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) je ponovo došlo do kvara na toaletu. Ovog puta se izlio WC u američkom segmentu letjelice, što je dovelo do toga da se 10 litara tekućine oslobodilo u komoru. Tekućina je morala biti sakupljena ručnicima.

Američki astronauti s ISS-a su morali ručnicima sakupljati preko 10 litara tekućine iz toaleta na svom segmentu, priopćio je izvor iz ruske raketno-svemirske industrije za ruske medije u ponedjeljak.

"Naši kolege su u petak imali nezgodu na modulu 'Tranquility'. Astronauti su odvojili dotok vode ka toaletu, pa je tekućina počela šikljati iz njega. Do trenutka dok je poplava zaustavljena, preko deset se litara tekućine izlilo u modul", rekao je izvor.

Prema njegovim riječima, izlivena tekućinu nije utjecala na funkcioniranje električne opreme na ISS-u.

Gazeta.ru nije mogla potvrditi ovu informaciju u Roskosmosu. "To je pitanje za NASA-u", rekao je sugovornik iz ruske državne svemirske agencije. Modul "Tranquillity" (hrv. "Spokoj") je rezidencijalni modul ISS-a, lansiran 2010. Posjeduje sustav za održavanje života sposoban za obrađivanje tekućeg otpada u pitku vodu, a proizvodi i kisik za disanje. Uz sve to, "Tranquillity" ima toalet i sustav za pročišćavanje zraka koji uklanja zagađenje iz atmosfere stanice i kontrolira njezin sastav.

"Tranquillity" ima šest priključnih stanica. Jedna od osovinskih priključnih točaka je vezana za modul "Unity". Kupolasti modul za panoramski pregled je pričvršćen na donju stanicu "Tranquillityja" i služi za promatranje Zemljine površine, svemira i ljudi i tehnologije koji rade u otvorenom svemiru.

Ovaj incident nije bio prvi slučaj kvara na toaletu u Međunarodnoj svemirskoj postaji. Slični problemi događali su se i ranije, uključujući i ruski segment. Tako je prije točno tri godine na ruskom segmentu ISS-a otkazao uređaj za sanitaciju. Onda je jedno od crijeva povezanih s pumpom za sanitarnu kanalizaciju na ruskom modulu "Zvijezda" puknulo, pa je tekućina počela curiti iz crijeva.

2010. godine se na američkom segmentu pokvario toalet ruske proizvodnje. Uređaj za sanitaciju i higijenu je napravio RKK "Energija", po cijeni od 19 milijuna dolara, za montiranje na američki laboratorijski modul "Harmony" .Ovaj toalet je sličan onome koji je montiran na ruski modul "Zvijezda", ali je dodatno opremljen američkim podsustavom za prikupljanje nepitke vode iz urina i znoja astronauta. Ovaj dodatak je koštao oko 250 milijuna dolara.

Ovaj izrazito kompleksan stroj se također kvario nekoliko puta: mjehurići su se periodično pojavljivali u cijevima, što je blokiralo sustav. 2008. godine je turistički posjet milijunaša Richarda Garriotta ISS-u umalo pao u drugi plan zbog kvarova na toaletu. Par sati prije njegovog dolaska na stanicu, toalet se još jednom pokvario.

Nedostatak je pronađen na plinskom separatoru glavne kupaonice, na ruskom sektoru ISS-a pod nazivom "Zvijezda". Toalet na ISS-u se pokvario svega nekoliko sati prije nego što je svemirska letjelica "Sojuz" TMA-13 pristala, donoseći 18. posadu ekspedicije na stanicu, među čijih šest članova je bio i svemirski turist-milijunaš Richard Garriott.

"Pumpa-separator je glavni uređaj toaleta, to je centrifugalna pumpa. Ona zalihe urina u spremniku doprema do segmenta za obradu gdje se odvija potpuno odvajanje plinova iz tekućine. Došlo je do narušavanja hermetičnosti ove komore i urin je nažalost iscurio", objasnio je Peter Andrejčuk, rukovoditelj odsjeka za opskrbu posada letjelica vodom i energijom pri RKK "Energija".