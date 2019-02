Fotogalerija: Kako su Nijemca oduševili ljudi i njihove sudbine na postsovjetskom prostoru

Philipp Lausberg je rođen u Münchenu, završio je povijest i politologiju na Sveučilištu u Oxfordu, a sada kao istraživač surađuje sa Sveučilištem u Antwerpenu. On često odlazi u Rusiju i vraća se u Njemačku da bi mogao putovati, raditi i viđati s prijateljima. Kako sam kaže, Moskva ga je potpuno osvojila i on koristi svaku priliku da je posjeti.

Svojim projektom "Lica Istoka" on na Facebooku radi nešto fantastično, kombinirajući fotografije s pričama u kojima je stvarnost prikazana bez uljepšavanja, tako da posjetitelji njegove stranice mogu steći uvid u pravo stanje života na postsovjetskom prostoru.

"Uvijek sam bio fasciniran Rusijom i drugim postsovjetskim zemljama, učio sam ruski, radio i živio u Moskvi, i stalno se vraćam na ove prostore da posjetim prijatelje i putujem regijom."

"Ono što je uvijek u ovoj regiji ostavljalo na mene snažan dojam je mnoštvo originalnih ljudi s neponovljivim životnim pričama. Među njima je vrlo mnogo čudnih, sumornih, apsurdnih, zanimljivih ili tužnih, ali uvijek dubokih karaktera. Ukratko rečeno, ovdje se može dotaknuti i sagledati čitav spektar ljudskih iskustava, od tamnog do svijetlog, i sve je to tako nefiltrirano i intenzivno se rijetko može sresti na Zapadu."

"Posebno volim proučavati kako su politička, društvena i ekonomska događanja oblikovala ljude i kako su ljudi oblikovali njih, i kako se životne priče pojedinaca uklapaju u šire tekuće i povijesne događaje i burna događanja na postsovjetskom prostoru."

"Svakako, životne priče su tamo često oblikovane pod utjecajem komunizma, terora, deportacija i ratova, ali isto tako i pod utjecajem velikih tehnoloških dostignuća, umjetnosti, mirnodopske suradnje i koegzistencije tolikih različitih naroda od kojih svaki ima posebnu kulturu i povijest. Vjerojatno u svijetu ne postoji neko drugo mjesto s tolikim bogatstvom neponovljivih i često potpuno otkačenih životnih priča."

"Uvijek su me fascinirale takve priče, a na putovanju po Središnjoj Aziji 2016. godine počeo sam i fotografirati karakteristične ljude. Kada sam otišao u Almati, u Kazahstan, kako bih posjetio prijatelja, oduševile su me jedinstvene crte lica tih ljudi tamo... Sretneš, primjerice, momka s azijatskim crtama lica i plavim očima kojem je djed bio Nijemac, a baka Korejka, i oboje su u Staljinovo vrijeme deportirani iz svog zavičaja u kazahstansku stepu... Ili mu je djed bio znanstvenik i bavio se raketama, pa je došao iz Ukrajine raditi u Bajkonuru, a baka još kao mlada komsomolka s puno entuzijazma došla iz Kalmikije u Kazahstan graditi 'svijetlu budućnost'."

"Ja sam u šali govorio prijateljima da su ljudi u Središnjoj Aziji, i naravno na cijelom postsovjetskom prostoru, podigli hipsterski pokret na novu razinu - dok se drugdje u svijetu ljudi pokušavaju istaknuti prije svega odjećom ili stvarčicama koje posjeduju, i na taj način biti jedinstveni, ljudi u Središnjoj Aziji se ističu samo po crtama lica i životnoj priči."

"Tako sam počeo skupljati te fotografije lica i objavljivati ih zajedno s njihovim pričama na svojoj stranici na Facebooku. To mi je postala neka vrsta stalnog hobija. Sada imam nekoliko stotina portreta s pričama, uglavnom iz Rusije i Središnje Azije, ali i iz Ukrajine, Armenije, Gruzije, Bjelorusije i iz postsovjetske dijaspore u Europi koja govori ruski, kao i iz dijaspore na Bliskom istoku i u Africi."

"Mnogi prijatelji su mi rekli da te portrete i priče treba pokazati široj javnosti pa sam zbog toga nedavno otvorio stranicu na Facebooku pod nazivom 'Lica Istoka', gdje redovito objavljujem nove priče."

"Trenutno uglavnom objavljujem slike s putovanja po Rusiji za vrijeme ljetošnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva koje me iz Moskve odvelo najprije u Nižnji Novgorod, a zatim duž Volge kroz Čuvašku, Tatarstan, Uljanovsk, Samaru i Saratov do Volgograda, i dalje kroz Kalmikiju do odmarališta Sjevernog Kavkaza, pa do Kabardino-Balkarije, i čak kroz Čečeniju do Dagestana."

"Ogromno kulturno bogatstvo postsovjetskog prostora, čiji identitet često ima više slojeva, ne samo da je fascinantno, nego je i prilično nepoznato Zapadu. Zbog toga ja ujedno pokušavam prenijeti svoje osobne dojmove iz regije koja je još uvijek u velikoj mjeri poznata samo po negativnim i pojednostavljenim stereotipima, i po uskom fokusiranju na politiku ovdašnjih vlasti."

"Inspirirala me i knjiga 'Rabljeno doba' bjeloruske dobitnice Nobelove nagrade Svetlane Aleksijevič u kojoj su objavljeni intervjui s ljudima iz bivšeg SSSR-a gdje su prikazane njihove nevjerojatne i često tragične životne priče."

Philipp nam ima još mnogo toga za pokazati, tako da su njegova "Lica Istoka" samo mali dio onoga što ćemo vidjeti u bliskoj budućnosti. Ako vam deseci fotografija koje smo vidjeli mogu poslužiti kao pokazatelj, onda vas čeka vrlo prisno putovanje. Ostanite na vezi!

Obavezno posjetite Philippovu stranicu "Lica Istoka" na Facebooku gdje on redovito objavljuje foto-priče o životu na postsovjetskom prostoru.