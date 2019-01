Što može natjerati Ruse na smijeh?

Smijanje na vlastiti račun

Rusi se zaista vole smijati na vlastiti račun, i to do suza. Pogledajte samoovaj popularni internetski meme: "Ova zemlja ne može biti poražena", koji ismijava genijalne, ali potpuno beskorisne ruske izume.

Kada je raketa Falcon Elona Muska lansirana u svemir, Rusi su svoj osjećaj za ironiju pokazali memom: "Kako ti se ovo sviđa, Elone Musku?" Tada su počeli objavljivati slike svojih nevjerojatnih izuma koji će navodno poduzetnika učiniti ljubomornim.

Stranci bi trebali imati na umu da se Rusi mogu na svoj račun smijati (ili kritizirati sami sebe) bez kraja i konca, ali ne mogu podnijeti kada to radi netko drugi. Također, Rusi ne zbijaju šale o Drugom svjetskom ratu jer je to vrlo osjetljiva tema - gotovo svaka ruska obitelj ima nekoga tko se borio i/ili bio ubijen u ratu. No, šale o Hitleru i nacistima postoje. Šaliti se ne smije niti sa staljinističkom represijom i Gulagom, iako je sam Staljin čest protagonist šala. I na kraju, šale o Bogu nisu česte.

Smijanje na račun korumpiranih dužnosnika i prometne policije

Tradicija političkih viceva, koji su se zbog straha od uhićenja nekoć šaputali u privatnosti ruskih kuhinja, nije nestala. Danas su se takve šale preselile u anonimni prostor interneta. Rusi se rugaju vlastima, a posebno korumpiranim dužnosnicima. O korumpiranim dužnosnicima i pronevjeriteljima javnih sredstava i tome kako završavaju u smiješnim situacijama ili gube sav novac postoje razne televizijske serije i skečevi. Rusi se posebno vesele kad se bivši veliki igrači nađu u položaju običnih ljudi - ili na samom dnu, kako to oni vide.

Plakat za televizijsku seriju "Kućni pritvor" Semjon Slepakov/Comedy Club Production, 2018 Semjon Slepakov/Comedy Club Production, 2018

Dok Rusi korumpirane dužnosnike na najvišim položajima vide samo na televiziji, na cestama će ipak češće naići na policijske službenike. Postoje mnoge šale na račun toga kako prometni policajci imaju male plaće i žele podebljati budžet na prometnim prijestupnicima, iznuđujući nerealne sume novca od vozača u zamjenu za, primjerice, neoduzimanje vozačke dozvole.

U isto su vrijeme Rusi često sami sebi proturječni - "Vozim pijan i zaustavlja me policajac; on je gad jer će mi oduzeti dozvolu ili tražiti mito. Vozim pijan i ne zaustavlja me prometni policajac. Kakav gad! Za što dobiva svoju plaću ako ne primjećuje pijance poput mene."

Kadar iz televizijske serije "Naša Rusija" Comedy Club Production, 2006 Comedy Club Production, 2006

Komična emisija Naša Rusija, koja ismijava stereotipe o Rusima - homofobiju, oligarhe i slično - također se šali i na račun navodno jedinog poštenog prometnog policajca u zemlji koji ne uzima mito dok njegova obitelj gladuje, a on ima tamne kolobare ispod očiju.

Smijanje na račun straha od Putina

Novi vicevi o Putinu pojavljuju se svaki dan. Najrasprostranjeniji se odnose na to da je samo spominjanje Putinovog imena dovoljno da utječe na one koji ga čuju: sve počinje funkcionirati kao po špagi jer ti ljudi pokušavaju brzo sve dovesti u red i pokazati svoju odanost na svaki mogući način.

Ljudi se također šale oko toga kako se Putina svi boje, osobito na Zapadu. Ove šale otkrivaju dvije strane medalje: s jedne je strane to obrambena reakcija na antirusku propagandu na Zapadu koja Rusiju i Putina smatraju glavnim svjetskim agresorima. S druge je strane to reakcija na domaću propagandu u kojoj pojedine medijske ličnosti u patriotskom bjesnilu izjavljuju da će Putin sve naučiti pameti i da ga nitko ne smije ljutiti!

Kadar iz emisije "Vjesti tjedna s Dmitrijem Kiseljovom" Kadar iz emisije "Vjesti tjedna s Dmitrijem Kiseljovom"

Komične televizijske emisije često prikazuju Rusiju i Putina kao snažnog muškarca s raketom Iskander koji spašava Damu Europu i svoje vlastite prijateljice - bivše sovjetske republike - od NATO-a, koji je prikazan kao grubi i neotesani seljak koji ih pokušava namamiti k sebi.

ARMENIJA – AMERIKA – RUSIJA Kadar iz videa Comedy Cluba Kadar iz videa Comedy Cluba

Smijanje na račun susjeda

Bjelorusija je protagonist prilično velike količine šala, no šala iz dragosti, koje kao da stižu od starijeg brata. Rusi se šale na račun toga da u Bjelorusiji ima mnogo krumpira koje Bjelorusi vole kao da su nacionalno blago.

Prema ruskim komičarima, bjeloruska ljubav prema krumpiru može se mjeriti samo s njihovom ljubavi prema "Batki" - Aleksandru Lukašenku, koji je od 1994. nezamjenjivi predsjednik ove države.

Sergej Žukov/TASS Sergej Žukov/TASS

Smijanje na račun plavuša i žena općenito

Ne želimo nikoga prozivati, ali Rusi se zaista još uvijek šale na račun "glupih plavuša" i "ženske logike" općenito. Ovih dana, međutim, takva vrsta humora podiže značajno više obrva nego prije deset godina. To je nešto s čime se muškarci uvijek šale kada pokušavaju bolje shvatiti ovaj njima neshvatljivi fenomen. "Ljuta sam na tebe, ali ne mogu se sjetiti zašto." Komičari daju savjete o tome kako se ponašati sa ženama: Čak i ako ste u pravu, svejedno uvijek recite da vam je žao.

Žene u prometu i plavuše za volanom izdvojene su kao posebna kategorija za ismijavanje. One su prikazane kao da su svoje vozačke dozvole dobile za novac bez polaganja ispita; da su automobil dobile na poklon od bogatog ljubavnika; da su nesposobne voziti kako treba i da nemaju pojma kako automobil funkcionira; da dijelove automobila, pa čak i mjenjač, opisuju frazom: "ova stvar se pokvarila". One uvijek lakiraju svoje nokte u prometnim gužvama i, "ako uključe lijevi žmigavac, to ne znači da će skrenuti lijevo."

Smijanje na račun Amerikanaca

Uspoređivanje s Amerikancima omiljena je zabava Rusa još od sovjetskih vremena. Imamo osjećaj da ih moramo sustići i prestići u svemu. Način na koji se stvari rade u Americi svojevrsna je referentna točka za Ruse i primjer s kojim se mogu usporediti. "U Americi..." je izraz kojim često započinje razgovor, bilo o oružju, modi, hrani ili običajima.

Popularni stand-up komičar Mihail Zadornov je nekoć često posvećivao mnogo pažnje Amerikancima te je čak skovao frazu "Ah, nisu li blentavi!" i prepričavao smiješne priče sa svojih putovanja po Americi.

Kad je taj meme postao popularan, obični su ljudi počeli pričati Zadornovu vlastite priče o Amerikancima, a komičar je neke od njih koristio i u svojim emisijama. Na primjer, ispričali su mu kako je u jednom hotelu jedan Amerikanac očito pokušao zagrijati sendvič u sefu nakon što ga je zamijenio za mikrovalnu pećnicu.

Zadornov je, međutim, pokušao objasniti da njegova satira ima dvostruko značenje. Na kraju se smijao na račun Rusa koji ne mogu razumjeti pojedine stvari o Amerikancima. "Mi smo ti koji su blentavi kad ih kopiramo u nečemu u čemu su gori od nas!", rekao je komičar. Ipak, "blentavi Amerikanci", koji su još manje sposobni shvatiti nas Ruse, danas su pojam čvrsto ukorijenjen u umovima Rusa.