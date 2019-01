Jemeljanenkov trener: "Ovo je najvjerojatnije bio posljednji Fjodorov meč"

Russia Beyond

On je precizirao da je u svakom slučaju za njega kao Fjodorovog trenera ovaj meč posljednji, te da je on to priopćio Jemeljanenku još tijekom priprema u Nizozemskoj.

Po Theissovim riječima, Fjodor je u ovoj borbi zadobio posjekotinu koja je ušivena s devet šavova, ali nije bilo drugih posljedica po zdravlje. Trener je, međutim, dodao da Fjodor i inače ima problema s ozljedama koljena i ramena, i da je stoga bio spreman za meč samo 66%. Theiss je uvjeren da će nakon ove borbe "Posljednji car" odlučiti završiti karijeru.

Podsjećamo da je u finalu Grand Prixa "Bellator" u teškoj kategoriji legendarni ruski MMA borac, 42-godišnji Fjodor Jemeljanenko, na početku prve runde poražen nokautom od 35-godišnjeg Amerikanca Ryana Badera, koji je sada nositelj dviju šampionskih titula kupa "Bellator" u poluteškoj i teškoj kategoriji.