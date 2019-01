Zašto je Putin uvijek izvan dohvata stranih obavještajnih službi i telefonskih šaljivdžija?

Vladimir Putin ne koristi pametni telefon i aplikacije za slanje poruka i rijetko kad ide na internet. Zbog toga su se Rusi još prije nekoliko godina pitali kako on uopće zna što je to, recimo, YouTube. Prvi put je ruski predsjednik tek krajem 2015. godine javno rekao da na neki način koristi internet.



Kada je 2017. godine Wikileaks prvi put objavio veliku količinu podataka vezanih za cyber-špijunažu koji su procurili iz CIA-e, tamo se našlo pet skrivenih virtualnih točaka za špijunažu pod šifriranim nazivom PocketPutin. Hipotetski je pomoću tih točaka bilo moguće pratiti uređaje koje koristi ruski predsjednik, naprimjer računalo ili mobilni telefon, samo da je bilo takvih uređaja. Kremlj je tada dao vrlo kratak komentar: To je vrijedno pažnje, i dodao da Washington nije ni skrivao prisluškivanje ruskih dužnosnika, tako da se Wikileaks nije morao toliko truditi. Druge su prisluškivali, ali Putina nisu mogli. Da bi strane obavještajne službe ili telefonski šaljivdžije stigli do Putina, morali bi mu prići vrlo blizu.

Pametni telefon je za egzibicioniste

1. rujan 2012. Ruski predsjednik Vladimir Putin gleda prijenos natjecanja u judou na Paraolimpijskim igrama u Londonu i telefonom čestita ruskoj džudistkinji Tatjani Savostjanovoj za osvojenu srebrnu medalju. Aleksej Družinjin/Sputnik Aleksej Družinjin/Sputnik



Korištenje pametnog telefona je neka vrsta dobrovoljnog egzibicionizma. To je potpuna transparentnost. Čim uzmete u ruke pametni telefon, vi bez ikakve sumnje dajete potvrdu da ste spremni sve svoje podatke iznijeti na uvid javnosti, rekao je jednom (ne tako davno) glasnogovornik predsjednika Ruske Federacije, Dmitrij Peskov. Prema tome, predsjednik ne može koristiti pametni telefon, pogotovo predsjednik tako velike zemlje kao što je Rusija. Pitanjem vezanim za pametni telefon novinari muče Putinovog glasnogovornika skoro svake godine i njegov odgovor je uvijek isti.



Putin se po tom pitanju izjašnjava jednostavnije: Kad bih imao mobilni telefon, on nikada ne bi prestajao zvoniti. Osim toga, kada i kod kuće zazvoni telefon, ja nikada ne dižem slušalicu. Rekao je još 2005. godine, na početku svog drugog predsjedničkog mandata, i od tada se skoro ništa nije izmijenilo. Osim možda što je sada još teže uspostaviti telefonski kontakt s njim.

Kako se šifriraju Putinovi razgovori?

15. prosinac 2018. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovara telefonom s Artjomom Paljanovom iz Lenjingradske oblasti, teško bolesnim dječakom koji je poželjeo vidjeti Sankt-Peterburg iz ptičje perspektive. Aleksej Nikoljski/Sputnik Aleksej Nikoljski/Sputnik



Postoji pravilo u kojem nema izuzetaka: o važnim temama Putin kao predsjednik razgovara samo preko zaštićene telefonske linije (onaj staromodni žuti telefon koji mu stoji na stolu). Njegovu zaštitu je nemoguće provaliti jer se glas kodira u digitalni signal pomoću složenog kriptografskog algoritma. Potrebno je godinu i pol dana da se taj algoritam dešifrira, a i besmisleno je dešifrirati ga, jer se tokom razgovora taj algoritam više puta u različitim vremenskim intervalima mijenja po principu slučajnog izbora. Taj sustav su napravili ruski stručnjaci za sigurnost. Eto zašto su obavještajne službe mogle prisluškivati, recimo, Angelu Merkel i njene uređaje s američkim dijelovima i američkim softverom, a Putina nisu mogle.



Ali čak i to što je nemoguće i besmisleno nije bilo dovoljno kremaljskim stručnjacima za komunikacije. Oni su zadovoljni samo ako je prisluškivanje nemoguće po zakonima fizike. Zato je 2015. godine za razvoj zaštićene linije kvantne veze i za druge projekte s kvantnim tehnologijama iz proračuna izdvojeno 230 milijuna rubalja (oko 21 milijun kuna). I ta tehnologija je već gotova. U takvom sustavu se podaci prenose pomoću fotona, i da bi se prepoznali potrebno je promijeniti njihovo stanje, a to nije moguće učiniti neprimjetno – takva je priroda.

Telefonski razgovor s predsjednikom

Sigurno se sjećate poznate fotografije na kojoj Donald Trump u Bijeloj kući telefonom razgovara s Putinom, a oko njega se okupila gomila pomoćnika i savjetnika? U Kremlju se ništa slično tome ne događa. Putinovom telefonskom razgovoru ponekad prisustvuje samo pomoćnik za međunarodna pitanja, i vrlo rijetko resorni ministar, ako se npr. radi o nafti i plinu. Osim toga, negdje u Ministarstvu vanjskih poslova sjedi profesionalni prevoditelj koji je priključen na istu liniju. I nitko više.



Prijedlog da se obavi telefonski razgovor najprije se šalje preko diplomatskog kanala Ministarstva vanjskih poslova ili kroz administraciju ruskog predsjednika. Direktno Putinu može telefonirati samo nekoliko osoba (kao što je ministar obrane). To su ljudi u čijem kabinetu stoji isti onakav žuti telefon za specijalnu liniju. Ali i u tom slučaju se prvo javlja tajnik ili pobočnik.





10. svibanj 2013. Ruski predsjednik Vladimir Putin iz helikoptera provjerava glavne olimpijske objekte u dolini Imereti u Sočiju. Aleksej Nikoljski/Sputnik Aleksej Nikoljski/Sputnik

S druge strane, Putin može telefonirati (preko specijalne linije, naravno) odakle god hoće – iz zrakoplova, automobila, s podmornice ili iz omiljenih šuma u republici Tuvi. Često u posjete drugim državama s Putinovim zrakoplovom leti još jedan zrakoplova za specijalnu vezu. Čak i s teško bolesnim dječakom koji je toliko htio ući u Putinov zrakoplov predsjednik je razgovarao preko te zaštićene linije.



Na Putinovom radnom stolu stoji i aparat s gumbima na kojima su zapisana prezimena ljudi kojima on često telefonira, poput ministara i gubernatora.





Ovako izgleda Putinov kabinet u Kremlju /Sputnik SHOWTIME/Youtube /Sputnik

Najpoznatiji ruski telefonski huligani Vovan i Leksus (to su im nadimci) uspjeli su prevariti mnoge državnike drugih zemalja i druge poznate ličnosti tako što su im telefonirali i lažno se predstavili. Prevarili su tako turskog predsjednika Erdogana, ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, Eltona Johna... Kažu da zasad nemaju povoda za takav telefonski trik s Putinom, ali Putinovoj administraciji su i jedan i drugi dobro poznati. Štoaviše, poznati su i samom Putinu. Mada, oni su iskreno uvjereni da postoji određena shema koja bi možda ’upalila’...