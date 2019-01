VIDEO: Putin prilikom posjeta sveučilištu "Lomonosov" probao kacigu za virtualnu stvarnost

Russia Beyond

Studenti Moskovskog državnog sveučilišta (MGU) upoznali su Vladimira Putina sa svojim inicijativama. Ruski predsjednik je njima razgovarao u sveučilišnom muzeju antropologije uoči zasjedanja vijeća pokrovitelja MGU-a, koje je održano 23. siječnja uoči obilježavanja Sveruskog dana učenika.

Vladimir Putin je probao kacigu za virtualnu realnost koja je dio postavke muzeja.

A zatim je studentica fakulteta Katarina, koja je i članica studentskog kazališta MGU-a, podsjetila da je u Rusiji 2019. godina predsjedničkim ukazom proglašena Godinom kazališta i predložila da se održi sveruski studentski kazališni festival.

- Koliko to košta? Reci odmah, - odgovorio je Vladimir Putin. - To je dobra ideja. Jednostavno odlična. Proširit ćemo spektar Godine kazališta pomoću ljudi koji se kazalištem ne bave profesionalno, već vole kazalište. To je vrlo dobro. Sa zadovoljstvom ću podržati ovaj prijedlog, samo trebamo znati što konkretno uraditi.

Predsjednik je pitao kakav to kostim djevojka nosi. Ispostavilo se da se radi o svečanoj nošnji moskovske seljanke iz XIX. stoljeća. Za kraj razgovora Putin je zamolio Katarinu da nešto otpjeva.