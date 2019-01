Zašto 76% Rusa odbija vjerovati da su Amerikanci bili na Mjesecu?

Global Look Press

"Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo." Čuvena rečenica Neila Armstronga, koju je izrekao na Mjesecu, označila je početak nove ere, kada su ljudi prvi put napustili granice našeg planeta i spustili se na drugo nebesko tijelo. To se dogodilo daleke 1969. godine.

Danas sanjamo o misijama slijetanja na Mars i čitamo o informacijama koje su procurile s tajne marsovske konferencije koju je održao Elon Musk. Ali znate što? Pedeset godina nakon 1969. mnogi Rusi još uvijek ne mogu povjerovati u taj "mali korak" koji je Armstrong napravio na Mjesecu. Istina, takozvana "lunarna zavjera" izmišljena je u SAD-u, ali nijedna druga zemlja na svijetu nije u takvoj mjeri prihvatila ovu neuništivu teoriju zavjere poput Rusije. Mnogi Rusi vjeruju da je američka vlada organizirala složenu obmanu i da je navodno slijetanje na Mjesec zapravo snimljeno u Hollywoodu. U ovom trenutku u ovaj mit NE vjeruje - pripremite se - samo 24% Rusa!

NASA NASA

Lažne vijesti 1990-ih

To nije uvijek bio slučaj. U Sovjetskom Savezu, te važne 1969. godine, nitko - ni dužnosnici ni mediji - nisu sumnjali u postignuće američkih astronauta.

"Kada smo primali signale s Mjeseca, primali smo ih s Mjeseca, ne iz Hollywooda", rekao je ruski kozmonaut Georgij Grečko, član sovjetskog lunarnog programa, koji je otkazan nakon što je misija Apollo 8 prvi put ušla u orbitu Mjeseca. U to su vrijeme svi sovjetski sustavi izviđanja pratili prvi let ljudske posade na Mjesec. Sovjetska radio oprema je primala signale s Apolla 11, kao i svu njegovu zvučnu komunikaciju i TV snimke samog slijetanja.

NASA NASA

"Iscenirati takvu obmanu bilo bi gotovo jednako teško kao i izvesti samu misiju", zaključio je u svojoj knjizi Putanja života drugi kozmonaut i inženjer konstruktor Konstantin Feoktistov. Bilo bi potrebno prvo poslati televizijsku stanicu na Mjesec, a zatim Apollu 11 poslati odzivnik. I stvoriti desetke lažnih tvornica za proizvodnju svemirskih letjelica. I iscenirati povratak na Zemlju... Sve je to previše komplicirano. Čak i za svemirsku utrku između dviju supersila.

Pretkraj 1990-ih, međutim, svjetski poznata "lunarna zavjera" stigla je do Rusije gdje je stekla mnogo sljedbenika. Suvremenici to pripisuju činjenici da su novoj i krhkoj Rusiji bili prijeko potrebni pseudo-patriotski koncepti, poput ideje da su Amerikanci sve prevarili, uključujući Sovjetski Savez koji je uvijek bio prvi u svemu. To je još jedan od razloga zašto "lunarna zavjera" još uvijek prevladava među brojnim Rusima.

"Velika američka laž"

Rusko prihvaćanje ove teorije zavjere datira od objavljivanja knjige Jurija Muhina - Anti-Apollo: Lunarna obmana SAD-a. Autor tvrdi da je novac namijenjen lunarnom programu navodno ukraden, dok je prizore lunarnog krajolika snimio Stanley Kubrick, redatelj kultnog filma 2001.: Odiseja u svemiru. Štoviše, prema Muhinu, sovjetski komunisti i neki sovjetski znanstvenici bili su dio zavjere, zbog profita, naravno.

No, "velika američka laž" teško da bi stekla toliku važnost u Rusiji da nije naišla na podršku među uglednijim pojedincima i medijima.

Getty Images Getty Images

Novinar Aleksandar Gordon snimio je dva dokumentarna filma o "lunarnoj zavjeri". Znanstveni časopis Aktualni problemi moderne znanosti je 2007. godine objavio članak koji "dokazuje" da američka raketa brzinom kojom se kretala nije mogla doći do Mjeseca. Ili, evo još jednog: Dmitrij Rogozin, šef ruske svemirske agencije Roskosmos, 2018. godine je najavio da Rusija priprema misiju na Mjesec: "Postavili smo pred sebe zadatak da odletimo tamo kako bismo provjerili jesu li oni [Amerikanci] bili tamo ili ne <...> Oni kažu da jesu, a mi ćemo to provjeriti."

Sve to se događa unatoč činjenici da je Ruska akademija znanosti službeno osudila "lunarnu zavjeru" kao pseudoznanost i da ju je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio kao "besmislicu".

Šou se nastavlja

Sudeći prema istraživanjima javnog mnijenja, 65 posto ljudi koji vjeruju da se slijetanje na Mjesec 1969. nikada nije dogodilo ima samo srednjoškolsko obrazovanje. Zanimljivo je da želja za utvrđivanjem "istine" daleko nadilazi običnu znatiželju: neki Rusi su čak spremni donirati vlastiti novac u tu svrhu.

2015. godine je na crowdfunding platformi Boomstarter pokrenuto prikupljanje sredstava za izgradnju mikrosatelita s kamerom kako bi se provjerilo mjesto slijetanja Apolla 11. Kampanju je pokrenuo bloger fasciniran svemirom. Cilj je bio sakupiti 800 tisuća rublja (12 tisuća dolara), noprikupljeni iznos bio je dvostruko veći.

Tko su ovi ljudi? Neki od njih su oni koji još uvijek sudjeluju u beskrajnim raspravama na online forumima o teorijama zavjere; vjerujte mi, ima ih mnogo. I oni koji pišu komentare poput ovog: "Ako mislite da su Amerikanci šarlatani, slažem se... Postoji mnogo dokaza za to. Na primjer, nešto nije u redu s otiskom stopala [vjerojatno, Armstrongovog], zastava ne leprša kako bi trebala, i tako dalje. Na primjer, Rammsteinov spot za pjesmu Amerika je dokaz toga, ili igrica GTA Vice City - tamo se na jednom otoku nalazi filmski set i tamo se, u zgradi s kupolom, nalazi umjetni lunarni kamen, a navodno je upravo tamo snimljeno slijetanje na Mjesec."