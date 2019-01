McGregor objavio izjavu koja je isprovocirala tučnjavu s Nurmagomedovom

Russia Beyond

Irac je na Instagramu objavio videosnimku svađe s američkim boksačem Pauliejem Malignaggijem, u kojoj mu savjetuje da "prestane kukati".

U istoj objavi Conor piše da je iste riječi uputio i Nurmagomedovu poslije treće runde. "On se žalio sucu u svakoj rundi, čak i u četvrtoj, dok se borba vodila u parteru", izjavio je Irac, smatrajući da je zapravo samo on imao razloga žaliti se. "Habib me [u trećoj rundi] četiri minute držao za noge bez ikakve aktivnosti", napisao je McGregor.

Ruski MMA borac Habib Nurmagomedov je 7. listopada 2018. pobijedio Irca Conora McGregora i obranio titulu prvaka UFC-a u lakoj kategoriji.

Nurmagomedov je poslije pobjede odgovorio na verbalnu provokaciju tako što je zapodjenuo tuču izvan oktogona. Sportska komisija Nevade (NSAC) je zbog ovog incidenta privremeno suspendirala Nurmagomedova i McGregora.

Nurmagomedov je postao prvak UFC-a u travnju 2018. godine kada je pobijedio Amerikanca Ala Iaquintu. Ruski MMA borac je odnio 27 pobjeda u 27 mečeva, dok Irac od ukupno 25 mečeva ima 21 pobjedu (18 prije regularnog isteka meča) i 3 poraza.