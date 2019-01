Nijemci ispričali zašto ne vole ruske turiste

Njemački turisti su priznali da najviše ne vole ruske i britanske turiste, objavio je list Die Welt, pozivajući se na anketu njemačke online-platforme ab-in-den-urlaub.

Po mišljenju Nijemaca, ruski turisti su previše bučni (takav je stav iznijelo 60% ispitanika), previše piju (56%), neodgojeni su (50%), grubi (38%) i jako vole raditi selfije (24%). Što se tiče zamjerki prema Englezima, Nijemci se prije svega žale na njihovu sklonost alkoholu, kao i na to da "osvajaju" ležaljke na plaži, prenosi RT.

Navodi se također da među 12 nacionalnosti na koje se odnosi anketa prvo mjesto zauzimaju Rusi.

"Ako pogledate emisije koje se prikazuju na njemačkim kanalima u večernjim satima, tamo je obično predstavljena ovakva Rusija: mafija, ubojstva. I zato ljudi imaju takvu sliku", izjavio je za portal Vzgljad njemački politolog Alexander Rahr, komentirajući rezultate ankete.

On smatra da u Njemačkoj postoji ambivalentan odnos prema ruskim turistima. S jedne strane, vlasnici hotela i restorana, konobari i druge uslužne djelatnosti na ruskim turistima zarađuju više novca nego na ostalim, ističe Rahr. Ali, kod promatrača u tim istim restoranima i hotelima Rusi svojom darežljivošću izazivaju zavist. "Danas to više ne iritira toliko kao prije petnaest godina, kada su Rusi htjeli pokazati da su u Europu došli s novcem, što su i pokazivali, a što je na Zapadu izazivalo goruću zavist", objašnjava stručnjak.

"Od 60-ih do 80-ih nije bilo ruskih turista, a prvi Rusi, koji su počeli dolaziti 90-ih, bili su siromašni", kaže njemački politolog. Prema njegovim riječima, s prvim ruskim turistima Nijemci su suosjećali: "Oni su na Zapad dolazili bez novca i izazivali su samo sažaljenje".

"Nakon 2000. svi ti Rusi su iznenada postali najbogatiji turisti, dolazili su masovno, odsjedali u najboljim hotelima i razbacivali se novcem", kaže Rahr. I danas se "mnogi Rusi u inozemstvu i dalje vole razbacivati novcem", nastavlja on.

Ova promjena imidža ruskog turista izazvala je burnu reakciju. "Svi kažu da je to ukraden novac. Da je to prljav novac, korupcija i tako dalje, taj imidž ukorijenio", kaže Rahr. Tako je početkom novog stoljeća došlo do promjene u odnosu prema Rusima, dodaje on.

"Spas je ipak u tome što postoji ruska kultura, koncerti, i što su Rusi poznati kao kulturni ljudi", zaključuje Rahr.