Američki veleposlanik nazvao ruske bombardere Tu-160 bezopasnim muzejskim eksponatima

Strateški bombarderi Tu-160 koji se nalaze u sastavu ruskog ratnog zrakoplovstva, koji su prije nekoliko dana sletjeli su u Venezuelu i ne predstavljaju nikakvu opasnost, zato što su napravljeni 80-ih godina prošlog stoljeća i tehnički su zastarjeli, procjenjuje cijelu situaciju američki veleposlanik u Kolumbiji, Kevin Whitaker. Svoj stav iznio je gostujući na lokalnom mediju RCN. "Ovi zrakoplovi su toliko stari, da ne mogu biti nikakva provokacija. To su muzejski eksponati! Pobogu, pa oni su napravljeni 80-ih godina prošlog stoljeća. Stvarno ne znam što je uopće bila svrha njihovog dolaska u Latinsku Ameriku. Vjerojatno da pošalju neku poruku", - rekao je američki diplomat.



On je podsjetio, da SAD budno prati prebacivanje ruske vojne tehnike i naoružanja u susjednu Venezuelu. Kako je javio internet portal NSN koji se poziva na The Washington Examiner, svaku eventualno operaciju koju bi SAD poduzeo protiv ruskih i venecuelanskih zrakoplova bi samo išla na ruku Moskvi i Caracasu za "daljnje razvijanje propagande na unutarnjem planu".



Strateški bombarder-raketonosac Tu-160 (po klasifikaciji NATO "Blackjack") je razvijen u kompaniji Tupoljev 70-ih godina prošlog stoljeća. Prvi njegov let je ostvaren 1981.godine, a ekspolatacija u sovjetskom ratnom zrakoplovstu je započela 1987. godine. Njegova proizvodnja je i danas aktualna. Naime, prošle godine je u Kazanju prikazan primjerak moderniziranog zrakoplova koji je svoj prvi let izvršio u siječnju 2018.godine.



Njegova prva borbena primjena je registrirana u ruskoj zrakoplovnoj operaciju u Siriji. Krajem 2015. godine grupa "Bijelih labudova" je izvela udar krstarećim raketama klase zrak-zemlja po pozicijama terorista "ISIL" (terorističke organizacije zabranjene u Rusiji).



Američki visoki diplomat je nažalost previdio činjenicu kako američka vojska i dalje aktivno koristi strateške bombardere B-52 "Stratofortress" koji su duplo stariji od Tu-160. Ovi zrakoplovi su ušli u naoružanje ratnog zrakoplovstva SAD 50-ih godina 20. stoljeća. Njegova posljednja modernizacija je odrađena prije skoro 30 godina. Ovi zrakoplovi su sudjelovali i u ratu u Siriji. Osim bombardiranja pozicija terorista, ovi zrakoplovi su sudjelovali i u operaciji kod sirijskog grada Hašam. Tada je prema riječima zapadnih medija poginula grupa ruskih plaćenika.



Rusko ministarvo obrane je u danas izdalo priopćenje u kojem se navodi da su piloti Vruskog ratnog zrakoplovstva koji su izvršili prelet do Venezuele, započeli pripreme za povratak u svoje matične baze. U priopćenju je dodano da je zapovjednik ruskog ratnog zrakoplovstva, general-pukovnik Sergej Surovikin izdao naredbu svojim podređenima da "organiziraju i realiziraju prelet prema mjestima stalnog baziranja".



Dva zrakoplova Tu-16o se u Venezueli nalaze već četiri dana. Oni su 10. prosinca sletjeli na uzlijetno-sletnu stazu aerodroma Maiquetia u saveznoj državi Vargas. Osim toga, u ovu državu u Južnoj Americi sletio je i jedan teški vojno-transportni zrakoplov An-124 "Ruslan" i specijalizirani putnički zrakoplov Il-62, koji može prevesti do 170 putnika.



Maršruta ove zrakoplovne grupe je išla preko Sjevernog ledenog oceana i Atlantika. Let je protekao u skladu s Međunarodnim pravilima upotrebe zračnog prostora, rečeno je u informativnoj službi ministarstva obrane Rusije. Ukupna udaljenost koja je prijeđena iznosila je 10 000 kilometara. Inače, ovo nije prvi put da su strateški zrakoplovi Tu-160 posjetili Venezuelu. Oni su tamo bili dva puta (2008. i 2013. godine).



Zrakoplovnu grupu je na aerodromu dočekao ministar obrane Venezuele, Vladimir Padrino Lopes. On je tom prilikom izjavio da je dolazak ruskih zrakoplova vezan za izvođenje zajedničkih vojnih vježbi s borbenim pilotima ratnog zrakoplovstva Venezuele. "Mi smo spremni našu zemlju braniti do posljednje kapi krvi, a u tome ćemo imati podršku naših prijatelja", - rekao je tom prilikom Padrino Lopes.



Prema riječima ruskog veleposlanika u Venezueli, Vladimira Zaemskog, suradnja u vojnoj sferi na liniji Moksva-Caracas se u posljednje vrijeme razvija vrlo aktivno. Ovo je ruski diplomat izjavio gostujući na venecuelanskoj nacionalnoj televiziji nakon slijetanja ruske zrakoplovne grupe.



Intenzivnu politička suradnja između Rusije i Venezuele, prate i konkretni rezultati. Oni bi trebali popraviti tešku socioekonomsku situaciju u ovoj zemlji koja je izazvana teškim sankcijama SAD-a. Rusija je odvojila 5 milijardi američkih dolara za osuvremenjivanje energetskog sektora u Venezueli. Tu je i iznos od 1 milijarde američkih dolara za osuvremenjivanje rudarskih postrojenja koji rade na iskopavanju zlata. Osim toga Rusija će ovoj zemlji isporučiti i oko 600 tisuća tona pšenice.



Nikako ne treba zaboraviti da Venezuela posjeduje rezerve nafte koje su procijenjene na čak 300 milijardi barela. Ovaj podatak svrstava ovu državu u sam svjetski vrh kada je u pitanju bogatstvo u "crnom zlatu".