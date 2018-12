Putin: Zadovoljan sam svojom profesijom

Russia Beyond

Global Look Press

Predsjednik Rusije Vladimir Putin priopćio je da je zadovoljan profesijom koju je izabrao i dodao da su danas, po njegovom mišljenju, najzanimljivije oblasti genetika i umjetna inteligencija.

"Dugo sam birao profesiju za sebe. Kao što znate, studirao sam na Pravnom fakultetu tadašnjeg Lenjingradskog, a današnjeg Sanktpeterburškog državnog sveučilišta. Zadovoljan sam svojim izborom", izjavio je Putin na otvorenom satu "Pravac napretka" unutar foruma "ProjeKTOrija".

"Ako bi trebao reći što me danas najviše privlači od svega što se događa, onda su to, naravno, genetika i umjetna inteligencija", dodao je šef ruske države.

On je tako odgovorio na pitanje koju bi profesiju izabrao ako bi danas trebao odlučiti o tome, s obzirom na to da sve danas aktualne profesije nisu postojale kada je on birao fakultet.

Vladimir Putin je također izjavio da nije sam izabrao profesiju predsjednika. Kada mu je Jeljcin to predložio prvi put, Putin je odbio. A Jeljcina je to jako začudilo i tražio je da mu objasni zašto.

Putin je tada odgovorio Jeljcinu da nije spreman za takvu funkciju bez obzira na to što je dugo radio u državnim strukturama.

"Poželjet ću vam zato da budete što prije spremni donijeti glavne odluke u svom životu", rekao je predsjednik ruskim učenicima.