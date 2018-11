10 simbola Rusije koji su Rusima dosadili preko svake mjere

1. Matrjoška

Moglo bi vas iznenaditi da kultna ruska lutka uopće nije ruska - ideju je u Rusiju iz Japana donio čuveni poduzetnik Savva Mamontov. I iako su se ruska djeca s početka 20. stoljeća tijekom sovjetskih vremena igrala s matrjoškama, ove su lutkice najčešće bile kućni ukrasi skriveni na dnu nekog ormara. Nažalost, njihov su kičasti "cvjetni" uzorak i jezivi prodorni pogled pridonijeli percepciji ruskih žena kao "lutkica". Usput, nikad nemojte Ruskinje uspoređivati s matrjoškama. Mogli biste zaraditi šamar ili nešto još gore, poput vrućeg boršča u lice. I da, boršč također zapravo nije ruski.

2. Ruske žene

Nemojte me krivo shvatiti - mi obožavamo naše žene. Naprosto nam je dosta slike o Ruskinjama koju su usvojili svjetski mediji. Mnogi stranci i dalje misle da su ruske žene lakoumne i da žele samo luksuzne predmete i novac - no one ipak žele nešto složenije stvari. Uz to, postoje i određene poteškoće u izlaženju s Ruskinjama koje znaju biti protuteža njihovoj ljepoti i snalažljivosti. Postoji i nekoliko drugih zamki na koje treba pripaziti. Najbolje bi bilo da se zaputite u knjižnicu i opskrbite ruskim klasicima - mogli bi vam dobro doći na prvom spoju!

3. Kalašnjikov

Kao prvo, neobično je za jedan od nacionalnih simbola imati AK-47, najrašireniju automatsku pušnju na svijetu, ali po tom pitanju ne možemo ništa. "Kalaš", koji se u mnogim zemljama koristio kao oruđe za oslobođenje, naširoko su koristili i opresori, teroristi i ekstremističke organizacije u Rusiji i izvan nje. Ipak, Rusa kojima replike ovih pušaka vise na zidu i nema baš previše. Zapravo se radi o "izvoznom" simbolu.

4. Balalajka

Ovaj glazbeni instrument nikada nije služio kao pratnja uz drevnu rusku usmenu predaju. Bardi drevne Rusije su koristili gusle, a balalajka se pojavila tek oko 18. stoljeća, dok je njezina suvremena verzija nastala tek krajem 19. stoljeća. Balalajku je kao "ruski narodni instrument" popularizirala masovna sovjetska kultura, osudivši pritom nebrojenu djecu na savladavanje ovog glazbala u glazbenim školama. Teška za sviranje (ima debele žice), ograničena u rasponu i pogodna samo za određenu vrstu glazbe, balalajka se nalazi na začelju ruske kulture. Nju u kući nema gotovo nitko.

5. Medvjedi

Da, slike medvjeda i dalje se koriste kao maskote za razna sportska natjecanja u Rusiji te se nalaze na grbovima nekih ruskih gradova, kao i na mnogim drugim stvarima - i to je zaista zamorno. Da, nekoć su medvjedi zaista hodali ulicama, i da, postoje neki poznati medvjedi, ali hej! Većina nas ih je vidjela samo u zoološkom vrtu. A ta "zaluđenost medvjedima" njima uopće ne čini dobro, jer samo znači više medvjeda u putujućim zoološkim vrtovima i cirkusima (koji, nažalost, još uvijek postoje). Ova slika dlakave brutalne sile s oštrim kandžama i očnjacima - što vi mislite, svodi li se Rusija zaista samo na to?

6. Votka

Ponavljamo, piće koje osuđeno na to da se uvijek povezuje uz Rusiju nije čak niti izmišljeno u njoj. Votka se polako uvodila prvo kao lijek, a zatim kao elitno piće za careve i plemstvo, a vlasti su tek u 17. stoljeće počele poticati normalne Ruse da piju votku, jer je porez na piće bio ogroman. Rusi danas piju znatno manje. Mnogi se ne vole prikazivati kao teški pijanci. Nije da sada mrzimo votku - jednostavno je ne pijemo za doručak, ručak i večeru. I dalje u njoj uživamo u svečanim prigodama, baš kao i u džinu i viskiju.

7. Balet

Labuđe jezero, vjerojatno najpoznatiji ruski balet među Rusima, pamti se ne samo zbog svoje izvanredne glazbe i plesa, nego i zbog toga što se uzastupno emitiralo tijekom puča 1991. godine. No što se tiče baleta kao simbola Rusije... Ruski balet kakav poznajete je nevjerojatno star. Njegova kompozicija i glavni pokreti došli su iz 19. i s početka 20. stoljeća, a trenutno njegove osobitosti mogu zapaziti samo pravi ljubitelji baleta. Nipošto se ne radi masovnoj umjetnosti: većina Rusa, vjerovali ili ne, nikada nije vidjela niti jednu baletnu produkciju. O cijenama da i ne govorimo. Uživanje u nacionalnim simbolima ne bi trebalo ljude koji u zemlji žive koštati cijelo bogatstvo.

8. Katedrala sv. Vasilija Blaženog

Slika ove katedrale s devet kupola jedna je od najreproduciranijih slika Rusije. Čak je i njezina silueta diljem svijeta u trenu prepoznatljiva. Zanimljivo je da katedrala po svojoj arhitekturi uopće nije ruska - jako se oslanja na talijanske i istočne arhitektonske tradicije. Slika katedrale je toliko rasprostranjena da je Rusi ponekad uopće ne doživljavaju kao povijesni spomenik, a zbog mnoštva je turista meditacija u njoj praktički nemoguća. Čini se da Rusima nije bio dovoljan samo jedan sv. Vasilij - crkva Kristova uskrsnuća u Sankt-Peterburgu toliko nalikuje na katedralu u Moskvi da često poprilično zbuni strance.



9. Ruska salata

Ruska salata, ili Olivierova salata, nazvana je po svom francuskom tvorcu, Lucienu Olivieru, glavnom kuharu u Ermitažu, jednom od najpoznatijih restorana u prošlosti Moskve. Olivier je salatu izmislio 1860-ih, a sadržavala je grožđe, teleći jezik, kavijar, zelenu salatu, repu, kapare i dimljenu patku. Da, u ovoj salati više gotovo da nema izvornih sastojaka. Danas su vam za ovo jelo potrebni kuhani krumpir, kuhana jaja, šunka, grašak i majoneza. Ovdje se definitivno ne radi o visokoj gastronomiji, već o brzoj zakuski kojom možete počastiti goste. Upravo je zato ova salata tako popularna tijekom novogodišnjih proslava.

10. Kavijar

Za većinu Rusa kavijar nije osnovna namirnica, nego delikatesa! Da! Zato što je kavijar skup! Lososova ikra se na ruskoj trpezi pojavljuje nekoliko puta godišnje (za rođendane i Novu Godinu), no ikra jesetre je za većinu nas ipak pretjerano otmjena. Nemojte vjerovati filmovima u kojima Rusi crni kavijar jedu za doručak. S druge strane, kavijara na Dalekom istoku ponekad ima toliko da ga ljudi jedu uz pivo ili njime hrane svoje mačke. No kad se preveze u središnju Rusiju, cijena kavijara raste do ogromnih cifri. Prekrasan nacionalni simbol koji si većina nas ne može priuštiti.