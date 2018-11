Lijepe “online Ruskinje” – mamac za naivne internet-mladoženje

Ona se zvala Aljona. Imala je 26 godina. Zgodna plavuša iz Sankt-Peterburga, s čistom kožom svijetlog tena i dubokim sivim očima. Nju je 37-godišnji Mark upoznao preko mobilne aplikacije za sklapanje poznanstava Badoo u travnju prošle godine, kada je planirao svoj kratki odmor provesti u Rusiji. On je živio u Lionu, ali je u aplikaciji kao mjesto boravka naveo Sankt-Peterburg, u želji da se upozna s Ruskinjom prije nego što doputuje. Aljona mu se prva javila.

Uskoro mu se javila: “Tražim muškarca koji je zainteresiran za dugoročnu ljubavnu vezu”. Mark je bio začuđen, ali je nastavio komunikaciju. “Bila je simpatična i zanimljiva”, prisjeća se.

Tjedan dana su se dopisivali preko spomenute aplikacije, a zatim su prešli na WhatsApp. Ona je njemu slala svoje fotografije na kojima jede pizzu s prijateljima, pije kavu na promenadi ili pravi selfie ležeći na krevetu. Razgovarali su o Rusiji, književnosti, hokeju (Mark voli hokej), putovanjima... Ispostavilo se da Aljona nikada nije bila u inozemstvu. Često je spominjala kako želi otići na neko putovanje, ali nema mogućnosti. Za Ruse je putovanje u inozemstvo vrlo skupo, govorila je.

Nakon dva tjedna Mark joj je predložio da se nađu u Sankt-Peterburgu. Odgovorila je da u to vrijeme obavezno mora posjetiti baku u Rostovu. “Bilo mi je krivo, ali sam bio spreman promijeniti planove jer mi se sviđala”. Onda joj je predložio da se čuju telefonom, ali su se kod Aljone pojavili “nekakvi problemi s vezom”. U to vrijeme je ona već par puta u razgovoru rekla Marku da je on “možda njoj suđen”. Zamolila ga je da joj pošalje novac za novi telefon kako bi sw mogli čuri. Ili novac za popravak starog telefona. Tražila je 500 eura. Mark je to odbio, i tada ga je Aljona blokirala u WhatsAppu i uklonila s Badooa. Jednostavno je nestala.

Djevojka s kojom uvijek “nešto nije u redu”.

I tko je to zapravo bio? Nije valjda stvarno neka siromašna ruska udavača? Naravno da nije. To je običan romantični “scamming” odnosno prevara, varanje ljudi preko interneta. Varalica se predstavlja kao željeni partner, sve čini da se maksimalno svidi osobi s kojom stupi u kontakt, a zatim traži pogodan izgovor da mu izvuče koliko god može novca. Vjerojatno na fotografijama nije bila Aljona, jer prevaranti često kradu fotografije s interneta. A možda čak taj prevarant nije ni žensko. Ali Ruskinje i dalje najviše privlače mnoge strance.

Ruska televizija iznosi podatak da muškarci iz Australije svake godine pošalju 25 milijuna dolara prevarantima u Rusiju i druge postsovjetske zemlje (uglavnom Ukrajinu i Bjelorusiju). Otprilike isto toliko im godišnje pošalju Amerikanci. Dalje na toj rang-listi prevarenih muškaraca slijede Velika Britanija, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Shema je jednostavna, ali funkcionira. “Jedna Ruskinja me je zamolila da joj otvorim račun u mojoj banci. Kaže, hoće uplatiti novac na njega. A kada uplati, hoće da ja podignem taj novac i pošaljem joj. Je li to prevara?”, - pita na internetu korisnik Quora. Da, ta “žena” je očigledno prevarantica. Razimislite i sami – je li često ljudi mole nepoznatu osobu iz druge zemlje da otvori u banci račun na svoje ime?

Čak su i naivne sheme ponekad uvjerljive.

“Ruskinja koja se predstavila kao Karina Popova prije par tjedana mi je slala elektronska pisma s fotografijama i kratke videozapise sa zanimljivim razgovorom, kad god joj se obratim. S druge strane, kaže da nije prisutna na društvenim mrežama, koristi telefon kada je na poslu, a tamo su blokirani međunarodni pozivi, piše mi s računala na radnom mjestu, a njeno računalo je pokvareno, itd. Gotovo sam siguran da je to prevarant, samo se čudim kako je moguće da fotografije i videozapisi izgledaju tako uvjerljivo, piše Wander Oh, čitatelj portala Russia Beyond.

Unosan posao

Prevaranti većinom rade timski, tako da nije čudno što nalaze uvjerljive fotografije i mogu voditi video razgovor. Na forumima se često traže pogodne osobe za ulogu zaručnika/dečka/sponzora u “lovu na strance”: “Zašto ne, ako znam jezik i želim zaraditi – da prevodim ili sama pišem pisma, da odlazim na sastanke? Ne vidim tu nikakvu perspektivu, to je za mene samo usputni poslić, koji se preko ljeta npr. zaista isplati”, piše izvjesna Anželika, i ujedno objašnjava da preverantice imaju postotak od zarade kako bi mogle iznajmiti stan, platiti sobu u hotelu, kupiti poklon, platiti večeru u restoranu i sl.

Agencije za sklapanje braka su također česta “shema”. “Jednom sam se pokušala zaposliti na takvom mjestu. To je bio iznajmljeni dvosoban stan u neboderu, u naselju Čerjomuški [periferija Moskve]. Odbili su me, ali sam uspjela shvatiti princip njihovog rada”, priča djevojka koja je htjela ostati anonimna. Pseudoagencija skuplja s interneta fotografije djevojaka, ali sa “zaručnikom” komunicira samo jedan prevoditelj, i to je “žena srednjih godina koja ima ugodan glas”. Prvo se u prepisci traži novac “za osnovne potrebe”. Zatim se prelazi na glasovnu komunikaciju s “klijentom” i opet se traži novac.

Postoje i međunarodne stranice za sklapanje poznanstava. Nećete vjerovati koliko prevaranata operira na tim stranicama (jedan mladić je izvršio eksperiment: za 4 sata, koliko je proveo na stranici, javilo mu se 5 prevaranata). Osim toga, postoje i naše omiljene aplikacije za poznanstva poput Tindera. Prevarantima ide na ruku i činjenica da mnogi ljudi zapravo bježe od stvarnosti.

“U posljednje vrijeme Ruskinje me pokušavaju uvjeriti kako su se zaljubile u mene (U mene? Iako sam ružan i star?). Šalju mi ’svoje’ fotografije, a zapravo fotografije ruskih manekenki“, kaže Francis Javier, turistički vodič iz Hamburga.

Nisu valjda sve “online Ruskinje” prevaranti?

Površna provjera ruskih ženskih foruma pokazuje da nije svaka Ruskinja koja traži muškarca među strancima obavezno prevarantica. No, rijetko koja planira putovati u inozemstvo o svom trošku.

Štoviše, mnoge nemaju novca ni za vizu (a ona može koštati trećinu mjesečne plaće, ako djevojka živi u provinciji). Ruskinje su uvjerene da je novac neki važan pokazatelj. “Nije stvar samo u štednji, nego i u tome što stranci ne cijene previše Ruskinju koja hoće sama sve platiti. Tko god manje-više ozbiljno traži ženu u Rusiji, on radije ulaže svoj novac. To je provjerena stvar”, piše Jevgenija. Imajte to na umu, muškarci iz inozemstva!

Možda će vam ovih nekoliko savjeta pomoći u prepoznavanju prevarantice:

– Njena prva poruka izgleda šablonski i bezlično. Ona vas u toj poruci ništa ne pita i govori samo o sebi. To je idealna varijanta za cirkularnu poruku.

– Ona od samog početka traži ozbiljne odnose i životnog suputnika. Odmah hoće ozbiljnu vezu.

– Ona nema korisnički račun na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Praktički nema nikakvih tragova njenog prisustva na internetu.

– Ali ona vam je dala svoju elektronsku poštu. Međutim, nitko osim prevarantica neće komunicirati putem elektronske pošte.

– Nazovite je preko Skypea ili druge aplikacije tog tipa. Ako joj je kamera pokvarena uvijek kada ju vi hoćete nazvati, onda je sigurno prevarantica.

– Možete provjeriti fotografiju pomoću pretraživača Google ili TinEye. Možda je u pitanju neki stari videozapis ili fotografija neke druge osobe.

– Ona nema račun u banci i iz nekog razloga ga ne može otvoriti. Prevaranti koriste sustave za transfer novca kao što je Western Union, jer je tako nemoguće identificirati primatelja.

– U njenim pričama se stalno nešto ne slaže. Takvih kao vi je mnogo, a prevarantica je jedna i zato ona ne može detaljno provjeravati što je kome ranije pisala.

– Kod nje je stalno nešto pokvareno. Stalno joj je netko bolestan, i taj netko često zatim umre. I uvijek joj je potreban vaš novac.