Nije Habib jedini: Pet najbrutalnijih tuča u ruskom sportu

1. Rusija - Kanada

Posljednja hokejaška utakmica između Rusije i Kanade podigla je tenziju među velikim rivalima do krajnjih granica. Dvije momčadi su se sastale unutar turnira Soči Hockey Open. Na kraju druge trećine jedan je kanadski hokejaš drsko gurnuo svog ruskog kolegu na ogradu, iako ovaj u tom trenutku nije posjedovao pak. Drugi ruski igrači su pojurili obraniti svog uvrijeđenog suigrača. Suci su s velikom mukom nekako uspjeli zaustaviti ovu tuču. Kanađani su izgubili utakmicu rezultatom 2:3.

2. Utakmica KHL-a

U ožujku prošle godine u utakmici Kontinentalne hokejaške lige (KHL) između ruskih klubova "Lokomotiva" i SKA izbila je još brutalnija tuča. Sve je počelo sredinom utakmice kada se branič "Lokomotive" Staffan Kronwall iz Švedske očigledno iznervirao zbog toga što je igrač protivničke momčadi prišao preblizu golmanu poslije sudačkog zvižduka. Tuča je počela ispred gola "Lokomotive", ali je brzo prerasla u tri zasebne tuče. Najuporniji je bio inicijator koji je neumorno nasrtao na "počinitelja" Ilju Kablukova. Svi pokušaji sudaca da ga zaustave bili su neuspješni - on se uvijek uspijevao probiti do Kablukova. Iz ovog je okršaja Šveđanin izašao kao pobjednik.

3. Utakmica Ruske Premijer lige

Hokej nije jedini sport u kojem se situacija zagrijava do usijanja. Izgleda da su i nogometaši isto toliko skloni nasilju. Najmasovnija tuča u povijesti ruskog nogometa izbila je 2004. godine. Nepromišljeni potez nogometaša CSKA iritirao je protivničke igrače "Saturna" i tada su skoro svi nogometaši obe momčadi bez razmišljanja pojurili u tuču. Pridružili su im se i članovi stručnog stožera. Ni pojedini navijači se nisu mogli suzdržati te su istrčali na teren. Sudac je izbacio iz igre dva igrača iz obje momčadi, ali to nije mnogo pomoglo. Situacija se nije smirila i utakmica je prekinuta.

4. Nogometno prvenstvo mladih

Impulzivni kavkaski temperament došao je do izražaja u utakmici omladinskih momčadi 2011. godine u Groznom, glavnom gradu Čečenije. Domaćin "Terek" je igrao protiv "Krasnodara", čijeg je igrača Spartaka Gognijeva sudac udaljio s terena poslije dva postignuta gola. Razočaran tom odlukom, on je gurnuo nekoliko protivničkih igrača i suca prije nego što će napustiti teren. Kada je stigao do aut-linije, iznenada su ga napali domaći navijači. Tuča je nastavljena izvan terena. Gognijev je vrlo loše prošao - zadobio je potres mozga i prijelom rebra i nosa.

5. Turnir u hrvanju

"Svi se smirite! Molim vas, sjednite na svoja mjesta! Ovo je natjecanje posvećeno sjećanju na velikog hrvača, vašeg brata i prijatelja! Nemojte sramotiti ovaj sport! Sudionici i gledatelji, sjednite na svoja mjesta!", to je uzvikivao sudac preko razglasa za vrijeme tuče koja je izbila na prošlogodišnjem hrvačkom turniru za juniore u Krasnodaru (1350 km južno od Moskve), posvećenom poznatom hrvaču Besiku Kuduhovu. Tuča je izbila kada je jedan hrvač vrisnuo na protivničkog trenera, a ovaj ga zatim udario. I drugi su se umiješali, uključujući i navijače. Masovna tuča je bila kratka, ali žestoka.