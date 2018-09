Svi u ring! Amaterske ulične MMA borbe sve popularnije u Rusiji

Kada je Andrej Potrancov, vozač kamiona iz Brjanska, prolazio pokraj gomile ljudi koja je galamila, nije mogao ni da pretpostaviti da će već sljedećeg dana postati senzacija na internetu. Tu, na improviziranom ringu pod otvorenim nebom, uglavljenom između dvije stare zgrade stajao je borac čiji se protivnik nije pojavio. Organizatori su pitali ima li među gledateljima nekoga tko hoće ući i boriti se umjesto odsutnog natjecatelja. Potrancov je ušao, a nokaut koji je uslijedio na YouTubeu je pogledan 24 milijuna puta.



U suvremenoj Rusiji postoji nešto što povezuje Potrancova sa suši majstorom iz Kislovodska, lučkim radnikom iz Sankt-Peterburga, trgovcem iz Sočija i tisućama drugih muškaraca širom zemlje. Svi oni, nezavisno od porijekla i financijskog statusa, sudjeluju kao borci u turniru "Strjelka". Riječ je o amaterskom decentraliziranom MMA natjecanju koje je spontanije od tuče pijanica na seoskoj svadbi, jer ovdje svatko može ući u ring i u brutalnoj borbi steknuti simpatije okupljenih promatrača. Podrazumijeva se da se na ovome zarađuje i veliki novac.

Inspiracija

29-godišnji Greg Apinjan je radio za poznatog ruskog MMA borca Fjodora Jemeljanenka, a kada je odustao od tog angažmana očekivao je da će zaraditi novac ako otvori trgovinu sportske opreme. Imao je samo nekoliko stotina američkih dolara za reklamu i našao je originalan način da ih iskoristi – tako što će organizirati amaterske MMA borbe.





Greg Apinjan (u sredini) Većernjij Metallostroj



"U prvoj takvoj akciji smo imali samo četiri borca. Ponudili smo im nešto malo novca za sudjelovanje", kaže Apinjan.



Tada vjerojatno nije mogao ni pretpostaviti da će uskoro te borbe potisnuti trgovinu u drugi plan i da će one same po sebi biti unosan posao. Danas je Apinjan na čelu tvrtke koja organizira amaterske MMA borbe u 50 gradova Rusije. U SAD je registrirao zaštitni znak "Strjelka", na svom kanalu na YouTubeu je dobio preko milijun pratitelja i surađuje s tri strane kompanije, uključujući američku tvrtku TronMMA.



Apinjan je rođeni zabavljač. On zna kako od ulične borbe napraviti zanimljiv prizor. Njegovi duhoviti komentari često izazivaju smijeh među gledateljima.







"Kako da vas nazovem?", pita on borca koji se sprema izaći u ring. "Dosta ste slični Puškinu", dodaje, što izaziva žamor. Mnogi nadimci koji se daju borcima turnira "Strjelka" (npr. Četvorooki, Ratoborni Patuljak, Zubar, Opušteni Židov, Učenik) nastali su kao rezultat njegovih oštroumnih komentara.



Zbog sličnih ideja Apinjan je imao problema s Federalnom službom sigurnosti Rusije. "Poslije večernjih borbi smo postavili videozapis na YouTubeu pod nazivom ’Uzbekistanski blizanci protiv pobješnjelih Rusa’", priča Apinjan uz osmijeh, sjećajući se problema koji su zbog toga nastali jer takav naslov može biti protumačen kao "raspirivanje etničke mržnje", što je po ruskom zakonu kazneno djelo. "Sutradan su nam telefonirali iz FSB. Od tada surađujemo sa njima".



Sada Apinjan mora prijaviti "večernje borbe" Federalnoj službi sigurnosti, a dva agenta u civilu uvijek prisustvuju ovom događaju.



I osim tog manjeg incidenta, Apinjan je uspio uspostaviti dobre poslovne odnose s lokalnim vlastima tamo gdje organizira večernje borbe "Strjelke". On kaže da su mu vlasti do sada uvijek pružale podršku. Sve borbe moraju biti unaprijed usaglašene s vlastima i mora biti prisutan liječnik – to je sve što je potrebno za održavanje večeri amaterskih MMA borbi u bilo kojem gradu Rusije.

Borci

Apinjanov projekat se razvija zahvaljujući entuzijazmu koji Rusi gaje prema mješovitim borilačkim vještinama. Muškarci uglavnom ulaze u ring besplatno – glavna nagrada im je adrenalin. Međutim, elitni borci su smislili kako da "prašinu" koja se diže oko ovih borbi pretvore u novac.



"Doputovali smo u Sankt-Peterburg na finale svih sezona", kaže Aleksej Mješkov, poznat po nadimku Sušist (suši majstor). Mi smo iz Kislovodska (1350 km južno od Moskve. "Plaćeno nam je putovanje i smještaj, i obećano 40 000 rubalja u slučaju pobjede (oko 500 eura)".



Ovaj dvadesetogodišnjak je imao samo četiri borbe, ali je uspio osigurati veliki broj pratitelja na YouTubeu postavivši snimke svojih pobjeda. Brzo je shvatio da time povećava interes javnosti za amaterske MMA borbe.

Aleksej Mješkov - Sušist STRJELKA Uličnije Boi



"Mi imamo druge snažne borce na Kavkazu, ali smo se jedini plasirali u peterburško finale, jer smo shvatili da nije dovoljno samo snimiti borbu nego to treba prikazati kao šou. Ako možete napraviti šou onda ćete stići u finale", kaže Mješkov, trudeći se da kroz osmijeh sakrije polomljeni prednji zub.



Njegov izgled potpuno odgovara njegovom furioznom stilu. U kostimu suši majstora Mješkov uzvikuje: "Ja sam Sušist i došao sam pretvoriti svoga protivnika u šniclu!" Kada uđe u ring samouvjereno najavljuje što će napraviti protivniku, a prisutni to odobravaju i uzvikuju njegov nadimak.



Danil Aljejev iz Moskve, poznatiji kao Ragbist, jedan je od najopasnijih boraca "Strjelke". Ima 24 godine, težak je 78 kilograma, borbe završava nokautom. Iako je dosta hladnokrvan i suzdržan, on se u borbi doslovno bori za opstanak, što je ponekad strašno i gledati.





Danil Aljejev zvani Ragbist, jedan od najopasnijih boraca "Strjelke" Većernjij Metallostroj



Menadžeri "Strjelke" daju Aljejevu "bodove za iskustvo" zbog njegove neustrašivosti i odlučnosti. To je svojevrsna interna valuta koju je Apinjan osmislio kako bi potaknuo borce da se vrate u ring i učine borbe još zanimljivijim. Jedan "bod za iskustvo" iznosi 1 rubalj. Svaki borac može u svakom trenutku podići novac koji je stekao, kaže Apinjan. Do danas je Ragbist imao četiri borbe i zaradio 21 000 rubalja u internoj valuti "Strjelke".





Njegove borbe je strašno i gledati Većernjij Metallostroj



Apinjan sada u svojoj bazi podataka ima tisuće boraca iz cijele Rusije i Zajednice nezavisnih država. Činjenicu da ova pojava vrlo brzo postaje sve popularnija on objašnjava njenom jednostavnošću.



Improvizirani ring s pijeskom umjesto podloge, dvije jeftine kamere koje snimaju borbe i dva para rukavica koje redom koriste svi borci – sve to stvara atmosferu dobro poznatu svakome tko je nekada, još u djetinjstvu, odmjeravao svoje snage s prijateljima u dvorištu iza škole.



Nema tu muškaraca u skupocjenim odijelima ni dama s brilijantima, nema posebnih ulaza za VIP goste, niti zvijezda šou biznisa. "Strjelka" je daleko bliža narodu, njene borbe se organiziraju za dječake i djevojčice s periferije, za vozače kamiona i knjigovođe, kuhare i rudare, nosače i barmene. Borbe "Strjelka" u Rusiji nemaju nikakvu "šminku", i ako hoćete postati dio njih samo ustanite kada čujete pitanje: "Tko se hoće boriti?"