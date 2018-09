Otac i trener Habiba Nurmagomedova otkrio koje suparnike njegov sin mašta pobijediti

Russia Beyond

Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Trener slavnog dagestanskog UFC borca Habiba Nurmagomedova i njegov otac Abdulmanap je rekao s kim će se u oktagonu njegov sin boriti poslije meča s Ircem Conorom McGregorom.

"Razmišljamo li o borbama poslije McGregora? Da. Tu su Tony Ferguson i Georges St-Pierre. To su ozbiljni borci koje bih ja želio pobijediti. Sam smisao mix-fighta je u susretu s borcem poput St-Pierrea. To je izvedivo. On dobiva na kilaži, ali i mi smo spremni prijeći u drugu kategoriju", izjavio je Abdulmanap Nurmagomedov.

Georges St-Pierre Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Meč između Habiba Nurmagomedova i Conora McGregora, za koji vlada nezapamćeno zanimanje, bit će održan 6. listopada u Las Vegasu.