Mladi par iz Moskve izlegao piliće iz običnih jaja iz trgovine

Moskovski animatori Irina i Ivan su na prozorskoj dasci ostavili pakiranje jaja i otputovali tri tjedna na daču, prenosi Metro.

"Vratili smo se kući i začuli pijukanje u kuhinji", prisjeća se Irina. "Vidjela sam da su jaja napuknuta. Kutijicu smo stavili pod lampu. Za nekoliko sati jedno se jaje otvorilo, a sat vremena kasnije i drugo."

Sudeći po fotogafijama s Irininog Instagrama, pilići su se izlegli čisti i veseli.

Ipak, stručnjaci ne vjeruju u ovaj scenarij. Naljepnica na pakiranju kaže da su jaja pakirana u centru kompanije "Russkoe runo". Direktor kompanije Igor Mihejenkov je izjavio da su jaja koja su kupili Irina i Ivan isporučena iz tvornice koja proizvodi samo neoplođena jaja.

"Ta tvornica nema matično jato, gdje bi se u kavezu nalazili kokoš i pijetao. Kokoši tamo same nose jaja", rekao je Mihejenkov.

Prema njegovim riječima, čak i da su se u pakiranju nalazila oplođena jaja, pilići se svejedno ne bi izlegli u stanu. Kokoš zaista na jajima sjedi 21 dan, koliko su mladi ljudi proveli u dači. No da bi se pilići izlegli potrebno je da se nalaze na stalnoj temperaturi od 36 do 38 stupnjeva uz vlažnost od 60 do 70%.

"U trgovinama se jaja čuvaju u hladnjacima gdje se embrij ne može razvijati. Stoga, čak i da su u njihovom stanu idealni uvjeti i 38 stupnjeva, može li se pilić izleći? To je glupost", smatra Mihejenkov.

S njime se slaže i podmoskovski poljoprivrednik Andrej Ovčinnikov, koji se bavi uzgojem kokoši i biserki.

"Uopće ne vjerujem u to, to je najvjerojatnije izmišljotina. Čak i ako se radilo o inkubiranom jajetu, iz njega se nešto moglo izleći samo ako su ga stavili u inkubator 5-7 dana nakon što su ga kupili", pojasnio je. "A inkubacija nije jednostavna: jaja se trebaju okretati 3-4 puta na dan, inače dolazi do sušenja, a ljuska se zbog nedostatka vlažnosti lijepi za pilića i on ne može disati."