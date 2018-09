Američki stručnjak upozorava na moguće tragične posljedice u bliskoj zračnoj borbi s lovcima Su-35

"Ruski lovac 4++ generacije Su-35 imao bi prednost u odnosu na američkog lovca 5 generacije F-22 "Raptor", ukoliko bi se ova dva zrakoplova susrela u zračnoj bitci", - pesimistično zaključuje američki internet portal Business Insider, a prenosi RIA Novosti.



U utorak su američki nevidljivi lovci F-22 izvršili praćenje grupe ruskih borbenih zrakoplova koju su predvodili stateški bombarderi Tu-95 "Medved". U njihovoj neposrednoj lovačkoj pratnji su se nalazili i zrakoplovi Su-35.



Prema riječima ovog informativnog portala američki lovac posjeduje nevjerojatne sposobnosti kada su u pitanju manevarske sposobnosti i nevidljivost u svim dijapazonima. On je izuzetno opasan jer je za protivničke radare nevidljiv, i to mu daje ogromnu prednost u odnosu na svoje protivnike. Ali, u suvremenom zračnom boju karakteristike kakva je npr. radarska nevidljivost, ne igraju više toliko važnu ulogu.



Prilikom polaska u operaciju presretanja kakvu smo videli prije nekoliko dana na nebu iznad Aljaske, lovac koji ide u presretanje mora se približiti zrakoplovu ili grupi zrakoplova koji imaju namjeru ugroziti njihov zračni prostor i preko radiokomunikacijske tehnike upozoriti "uljeze" rečenicom koja otprilike glasi ovako "Okrenite svoje letjelice, ili ćemo biti dužni upotrijebiti dodatne mjere (točnije oboriti vas)". Dok se ta rečenica izgovara jedan od lovaca se nakrivljuje u stranu suprotnu od letjelice kojoj je to upozorenje upereno, s namjerom da potencijalni neprijatelj vidi cjelokupnu paletu ubojnog oružja klase zrak-zrak, koje se može primijeniti ukoliko se protivnik ogluši o ovaj zahtjev. Međutim u slučaju lovca pete generacije F-22, on u tom slučaju nema što pokazati. Naime, njegovo kompletno naoružanje se ne nalazi na potkrilnim i podtrupnim nosačima, već unutar trupa zrakoplova, tako da to ne može nešto pretjerano uplašiti suparničkog pilota.



S druge strane imamo Su-35 koji nosi daleko više raketa klase zrak-zrak od svog suparnika, gdje su pritom sve one vidljive i gdje ta psihološka slika izgleda zaista zastrašujuće. Uvijek postoji vrlo visok rizik u ovim situacijama, gdje obično presretanje grupe protivničkih borbenih letjelica može biti uvod u veći incident, točnije u bliski zračni okršaj. Prema riječima autora ovog teksta u tom slučaju američki lovac bi se našao u dosta nepovoljnijoj poziciji u odnosu na Rusa. Manevarske sposobnosti ruskog lovca se nalaze na tako visokoj razini, da one mogu u situacijama bliskog zračnog boja čak izbjeći i objekte kakve su rakete zrak-zrak kratkog dometa.



U zaključku svog teksta autor napominje da su na strani ruske 35-ice izuzetne manevarske sposobnosti kao i veća nosivost ubojnog tereta (veći broj raketa). Ovo predstavlja dva osnovna čimbenika koja odlučujuće mogu utjecati na ishod zračnog boja između ova dva zrakoplova. Autor se na kraju ipak tješi činjenicom da američkim lovcima pete generacije F-22 "Raptor" upravljaju najbolji piloti koji se nalaze u američkom ratnom zrakoplovstvu i da se taj čimbenik mora uzeti u obzir kada se odmjeravaju snage između najboljih letjelica koje trenutno imaju Rusija i SAD.