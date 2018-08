Zatočen na visini od 6000 metara: Spašavanje Aleksandra Gukova

Ruski planinar Aleksandar Gukov pokušao se najtežim putem popeti na planinski vrh od 7145 metara u Pakistanu. Njegov partner, Sergej Glazunov, pao je u svoju smrt, a Aleksandar je zaglavio na 6300 metara nadmorske visine, čekajući sedam dana na pomoć.

Na našem planetu se nalaze brojne planine koje se smatraju gotovo nemogućima za penjanje, čak i za iskusne planinare poput Rusa Aleksandra Gukova (iz Novorossijska) i Sergeja Glazunova (iz Sankt-Peterburga). Zloglasne planine Latok nalaze se na tom popisu. To je planinski lanac (lanac vrhova) u Karakoramu u Pakistanu. Latok-I je njihov dragulj, koji se proteže na 7145 metara nadmorske visine.

Latok-I su prvi pokorili japanski planinari 1979. godine. Za penjanje su koristili su južnu stranu planine, dok su nemoguću sjevernu stranu pokušali pokoriti deseci ekspedicija i planinara preko 50 puta, ali svaki put bez uspjeha.

Zlatna ledena sjekira

Anna Piunova, Gukovova prijateljica i urednica mountain.ru, ruske planinarske internetske stranice, kaže da je njezin prijedlog bio da se Gukov popne na Latok-I.

"Saša je upravo osvojio Zlatnu Ledenu Sjekiru, najugledniju nagradu Rusije za planinare i bio je u potrazi za ostvarivanjem novih ciljeva", kaže Piunova. "Ja sam mu rekla za sjevernu stranu ove planine, koja je bila nepokorena 40 godina. Istog trenutka postao je opsjednut tom idejom."



Gukov se s još dvojicom planinara iz Sankt-Peterburga prvi put pokušao popeti na sjevernu stranu Latok-I 2017. godine. Dosegli su oznaku od 6800 metara.

Valerij Šamalov, jedan od Gukovovih pratitelja na tom usponu, kaže da planina ima nepredvidivo vrijeme, što ju čini teškom za aklimatizaciju. Planinari često moraju čekati satima kako bi se oblaci razišli, što narušava raspored. Zbog toga kada se planinari nađu gotovo na samom vrhu, moraju se spustiti jer nemaju dovoljno hrane i fuel. To se dogodilo planinarskom trojcu 2017. godine - ostali su bez goriva. Šamalova je pogodila upala pluća i smrzotine. Nakon uspona planinar koji je uživao u sviranju gitare, ostao je bez nekoliko prstiju na rukama i nogama.

"Iscrpljujuće, ali izvedivo"

"Jedino što sa sigurnošću znam je da je suočavanje sa sjevernom stranom Latok-I izvedivo. Iscrpljujuće, ali izvedivo. Ovaj put se nismo uspjeli popeti, ali sam siguran da imamo velike šanse idući put.", rekao je Gukov nakon uspona 2017. godine.

10. srpnja Gukov i Glazunov započeli su svoj uspon. Na 5500 metara u baznom kampu su ostavili tešku opremu uz poruku: "Nosimo sa sobom zalihu hrane za pet dana." 22. srpnja nalazili su se na 6500 metara, te su planirali stići na vrh idući dan. No iznenada su izgubili signal, te je 25. srpnja poslan spasilački helikopter. Nakon leta oko planine, oba planinara su spažena živa. Daljnje radnje nisu bile potrebne.

Sat vremena poslije, Aleksandar je poslao poziv u pomoć, nakon kojeg je postalo jasno da je Glazunov pao u svoju smrt, vrlo vjerojatno tijekom pokušaja spuštanja. "Ubrzo su od Gukova stigle još tri poruke - "Sergej je pao", "Ja visim na zidu", "Trebam pomoć. Potrebna je evakuacija", rekla je Piunova.

Gukov nije imao uže za spustiti se, nalazilo se u Glazunovom ruksaku skupa s with most of the gas supply. Gukovu je ostao samo njegov šator. Stigao je do sigurne točke, skriven od mogućih lavina i odrona kamenja, i tamo čekao. Istog dana vrijeme se dovoljno popravilo kako bi helikopteri mogli krenuti u spašavanje, no zakasnili su i nisu uspjeli stići do Gukova.

Spašavanje

"Ne znam gdje je Gukov pogriješio", komentirao je Šamalov. "Možda je imao previše povjerenja u Glazunova, koji hoda vrlo brzo; ili je možda imao sve isplanirano, ali ga je vrijeme iznevjerilo. Moglo je biti bilo što - to su planine. Iz našeg kuta, ne možemo niti zamisliti što je gore pošlo po krivu. Glazunov je bio dobar, jak atleta ", dodao je Shamalov.

U međuvremenu, Gukov je nastavio slati signal. "Naljutio se, propitkujući zašto helikopteri nisu došli odmah prvi put čim su mogli. Očekivali smo da će spašavanje trajati najviše šest dana, ali smo bili sigurni kako ćemo ga spasiti ranije. Danas je šesti dan.", 31. srpnja je rekla Piunova.

Naposljetku, taj dan pakistanski spasilački helikopteri uspjeli su locirati i spasiti Aleksandra. Piloti su izvršili pedantnu i opasnu operaciju: na ovoj visini i u tim uvjetima, bilo koji krivi potez mogao je voditi u katastrofu, smrt pilota i planinara.

"Spasili su ga!" napokon je napisala Piunova na mountain.ru. "Saša je u bolnici u Skardu (grad u Pakistanu, blizu Karakoramovog lanca). Ima lagane ozebline. Vrlo je slab, jedva govori. Dragi moji, hvala vam svima na podršci, nije bila uzalud! Veliko hvala pilotima Askari Avijacije Pakistan, ostvarili su nemoguće. Hvala ruskoj ambasadi u Pakistanu, a posebno Vadimu Zajcevu (prvom tajniku ruske ambasade), hvala ruskom ministarstvu vanjskih poslova, ništa ne bi bilo moguće bez vas."

Usred sreće radi uspješnog spašavanja, kolege planinari nisu zaboravili odati počast preminulom Sergeju Glazunovu - komemorativni videozapis objavljen je na YouTubeu, deveti dan nakon njegove smrti.

U međuvremenu, na svojoj Facebook stranici, Piunova je objavila fotografiju Gukova koji se oporavlja u bolnici Skardu.