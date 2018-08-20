U ruskom Noriljsku pao prvi snijeg!

Noriljsk
20. srpnja u Noriljsku je pao snijeg, a društvene mreže su pune fotografija i videozapisa.
Komentira se surovo sjeverno ljeto, iako su se neki sjetili da je grad 2017. vidio snijeg malo ranije - 4. srpnja.
20 июля🎉 День чудесный😂 Лето, снег, всё чудесно👌 #Норильск #снег #лето #norilsk_city #allnorilsk #norilskПубликация от Натали (@ryzhaya_luca) 19 Июл 2018 в 9:02 PDT
20 июля🎉 День чудесный😂 Лето, снег, всё чудесно👌 #Норильск #снег #лето #norilsk_city #allnorilsk #norilsk
Публикация от Натали (@ryzhaya_luca) 19 Июл 2018 в 9:02 PDT
#валимотсюдаснегпошелПубликация от Артур (@ap4u6aldo) 19 Июл 2018 в 6:47 PDT
#валимотсюдаснегпошел
Публикация от Артур (@ap4u6aldo) 19 Июл 2018 в 6:47 PDT
Да снег, да июль - но это НОРИЛЬСК!!! Всем добра. #норильск #утролетоснег #летоснег #sport_avenue_nsk #SportAvenue #Fitness #KIT_trening #бодроеутро #ВсемдобраПубликация от Юрий Энгельгардт (@yengelgardt) 19 Июл 2018 в 7:01 PDT
Да снег, да июль - но это НОРИЛЬСК!!! Всем добра. #норильск #утролетоснег #летоснег #sport_avenue_nsk #SportAvenue #Fitness #KIT_trening #бодроеутро #Всемдобра
Публикация от Юрий Энгельгардт (@yengelgardt) 19 Июл 2018 в 7:01 PDT
20 июля, в Норильске выпал первый снег! Поздравляем!👍☃ . Обязательно подпишись чтобы быть в курсе событий! Хочешь поделиться видео или фото? Присылай в Direct. Все публикуется анонимно (если не указано иное)! #Норильск #Талнах #Кайеркан #Дудинка #Norilsk #житьВнорильскеПубликация от Норильск. Жить В Норильске (@zhitvnorilske) 19 Июл 2018 в 10:41 PDT
20 июля, в Норильске выпал первый снег! Поздравляем!👍☃ . Обязательно подпишись чтобы быть в курсе событий! Хочешь поделиться видео или фото? Присылай в Direct. Все публикуется анонимно (если не указано иное)! #Норильск #Талнах #Кайеркан #Дудинка #Norilsk #житьВнорильске
Публикация от Норильск. Жить В Норильске (@zhitvnorilske) 19 Июл 2018 в 10:41 PDT
#снег #20июля #Норильск #Талнах #холодно #хочу #спать #верните_лето #norilskcity #holoda.netПубликация от Катерина (@katerina.atli) 19 Июл 2018 в 5:33 PDT
#снег #20июля #Норильск #Талнах #холодно #хочу #спать #верните_лето #norilskcity #holoda.net
Публикация от Катерина (@katerina.atli) 19 Июл 2018 в 5:33 PDT
20 июля с первым снегом нас 😂😂😂, я в шоке , а вы? ☃️☃️☃️Публикация от Тонька Птаха (@8tonika8) 19 Июл 2018 в 8:52 PDT
20 июля с первым снегом нас 😂😂😂, я в шоке , а вы? ☃️☃️☃️
Публикация от Тонька Птаха (@8tonika8) 19 Июл 2018 в 8:52 PDT
20 июля на Севере Крайнем ❄️❄️❄️❄️ #норильск #русскийсевер #серединалета🌞 #первыйлетнийснег🤦🏼♀️ #норильскийникельПубликация от Юлия Степенко (@_s_severa) 19 Июл 2018 в 7:43 PDT
20 июля на Севере Крайнем ❄️❄️❄️❄️ #норильск #русскийсевер #серединалета🌞 #первыйлетнийснег🤦🏼♀️ #норильскийникель
Публикация от Юлия Степенко (@_s_severa) 19 Июл 2018 в 7:43 PDT
20 июля #снегвнорильске Хочу в лето😭😭😭Публикация от Инна Дикун (@inna.zaiushka) 19 Июл 2018 в 7:03 PDT
20 июля #снегвнорильске Хочу в лето😭😭😭
Публикация от Инна Дикун (@inna.zaiushka) 19 Июл 2018 в 7:03 PDT
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