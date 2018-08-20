U ruskom Noriljsku pao prvi snijeg!

20 июля, в Норильске выпал первый снег! Поздравляем!👍☃ . Обязательно подпишись чтобы быть в курсе событий! Хочешь поделиться видео или фото? Присылай в Direct. Все публикуется анонимно (если не указано иное)! #Норильск #Талнах #Кайеркан #Дудинка #Norilsk #житьВнорильске

Публикация от Норильск. Жить В Норильске (@zhitvnorilske) 19 Июл 2018 в 10:41 PDT