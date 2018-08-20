U ruskom Noriljsku pao prvi snijeg!

Lifestyle
Russia Beyond
Noriljsk

Noriljsk

Sergej Fomin/Russian Look

20. srpnja u Noriljsku je pao snijeg, a društvene mreže su pune fotografija i videozapisa.

Komentira se surovo sjeverno ljeto, iako su se neki sjetili da je grad 2017. vidio snijeg malo ranije - 4. srpnja.

#валимотсюдаснегпошел

Публикация от Артур (@ap4u6aldo)

20 июля #снегвнорильске Хочу в лето😭😭😭

Публикация от Инна Дикун (@inna.zaiushka)

ruski gradovi društvene mreže snijeg
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