Kolindomanija u Rusiji: Kolinda osvojila srca Rusa

Global Look Press

Unatoč tome što je ruska reprezentacija izgubila od Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva, većina je ruskih nogometnih navijača navijala za hrvatsku reprezentaciju. To je umnogome Kolindina zasluga. Njezine iskrene emocije dospjele su u sve vijesti.

Rusi su na društvenim mrežama počeli masovno pisati o Kolindi.

„To je hrvatska Majka Domovina, no ne od granita i mramora. Nego od krvi i mesa! To je živa žena predsjednica, i nisam vidjela niti jednog predsjednika punijeg života. Ne znam kako je ta slatkica došla na vlast, ali to je jedini slučaj u svjetskoj politici u kojem vlast ne čini čovjeka, nego čovjek čini vlast“, napisala je Ruskinja Ksenija Sobolj u objavi koja je postala jedna od najpopularnijih.

Popularna glumica Agata Muceniece je u svojoj Instagram priči objavila video u kojem se požalila da izgleda kao hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, jer je zvijezda u šetnji Moskvom pokisnula.

Svaki Rus zna da se Kolinda ne voli koristiti povlasticama. Tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. Kolinda je svjetsku popularnost stekla zahvaljujući svojoj skromnosti. Grabar-Kitarović je na prvenstvo stigla redovnim letom, a utakmicu nije gledala iz VIP lože, nego iz navijačke zone zajedno s hrvatskim navijačima. Štoviše, predsjednica je pritom odjenula dres reprezentacije svoje zemlje.

Fotografije hrvatske predsjednice u loži s Emmanuelom Macronom, kao i snimke sa svečanosti dodjele medalja, ostavile su na rusku publiku snažan i pozitivan dojam, te su zasjenile čak i samu finalnu utakmicu.

Korisnicima društvenih mreža su se Kolindini postupci itekako svidjeli te su počeli još aktivnije razgovarati o hrvatskoj predsjednici.

„Osjećam se poput hrvatske predsjednice koja nije imala kišobran. Sada je razumijem“, napisala je glumica.

Popularna ruska Instagram influencerica Irina Zalevska je napisala da ju je Kolinda dirnula u dušu. „Na nju sam prvo obratila pažnju jer je žena predsjednica, koja je pritom i prilično upečatljiva. Pobliže sam je počela pratiti kada je u Rusiju stigla ekonomskom klasom i zajedno s navijačima svoje zemlje sjela na obična mjesta na stadionu. Iskreno rečeno, prema takvom načinu ponašanja imam najdublje poštovanje! A tada sam vidjela i svečanu dodjelu nagrada! Koliko samo u njoj ima vatre i života)) Kako se samo razlikuje od ostalih političara)) Mislite li da je tako nešto moguće u Rusiji?"

Korisnik johohokz se divi predsjedničinoj ljepoti: Ona koja je lijepa i s kišobranom i bez njega! Kolinda - ljepoticaaaa!

Korisnik terek je napisao da će se ove utakmice sjećati samo zahvaljujući Kolindi: „Zahvaljujući njoj, ovog prvenstva ćemo se sjećati još dugo!!! Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović @predsjednicarh ❤❤❤. Svojim osmijehom je uljepšala sve utakmice. Tako blistava, slatka i iskrena. 😍😍😍.

Osim toga, ruski mediji ne prestaju pisati o Kolindinoj biografiji i hvaliti njezinu ljudskost:

Kolinda Grabar-Kitarović nije lijepa samo izvana, piše portal Eurosport. Ljudi su naviknuti na to da političari u svakoj situaciji imaju zacementirani pokeraški izraz lica. Oni uvijek moraju pokazivati snagu i samopouzdanje, i stoga kontroliraju svoje doživljaje. Veseli osmijeh na licu - to je ono što će dobiti sportaš, znanstvenik ili vojnik za svoja postignuća. Zato nas je i zapanjila scena u kojoj predsjednica Hrvatske plače na ramenu Luke Modrića dok ga steže u čvrsti zagrljaj. Ništa ne dira u srce više od čovječnosti visokog dužnosnika.

Popularni ženski portal piše da je malo žena uspjelo postići ono što je postigla hrvatska predsjednica:

Kolinda se za svoje predsjedništvo morala boriti ne samo s muškim suparnicima, nego i s predrasudama o ženama političarkama.

Portal Sputnik se potrudio i prikupio 6 zanimljivih podataka o Kolindi, u članku pod naslovom „Skromna ljepotica – 6 zanimljivih činjenica o hrvatskoj predsjednici“. Novinari samo hvale predsjednicu: Jeste li znali da hrvatska predsjednica zna šest jezika i da ona zapravo nije žena fotografirana u minijaturnom kupaćem kostimu, kako se tvrdi na društvenim mrežama?