Najveći ruski sportski list: Što ako se “vatreni” tek zagrijavaju?

Sad već davne 1998. godina, Hrvatska se po prvi put pojavila na Svjetskom prvenstvu u nogometu, te osvojila treće mjesto. Iako je 1996. dospjela do četvrtfinala Europskog prvenstva, Hrvatska je ipak bila relativno nepoznat “igrač” u svijetu. Radilo se o mladoj državi, u kojoj je polovica igrača igrala za domaće klubove. Naravno, bile su tu zvijezde poput napadača “Reala”, Davora Šukera, veznog igrača iz “Milana”, Zvonimira Bobana te braniča iz “Evertona”, Slavena Bilića, no, to treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. dalo je toj generaciji titulu “zlatne generacije”.

Danas, dva desetljeća kasnije, situacija je nešto drukčija. Gotovo svi reprezentativci igraju za strane klubove - engleska, njemačka, španjolska, talijanska i francuska liga, a samo vratar Livaković i vezni igrač, Bradarić igraju u hrvatskoj ligi i oba su rezervni igrači.

Ako gledamo pojedinačne igrače, Hrvatska se može pohvaliti doslovno najboljim igračima na svijetu na pozicijama na kojima igraju - Modrić, Rakitić, Mandžukić - vrhunski igrači poznati svima koji prate nogomet.

No, jaka imena ne znače nužno i dobru igru, što se vidjelo na sinoćnjoj utakmici između Argentine i Hrvatske, u kojoj je Argentina izgubila s rezultatom 0:3.

Kako piše ruski internet portal sport-express.ru, “tendencija modernog nogometa je da utakmice dobivaju oni s jakim veznim redom, a ne s jakim napadačima, a tu je Hrvatska jaka - Modrić i Rakitić vladaju sredinom terena, dok naprijed svoj posao odrađuje Mandžukić. Dodajte još njima odličnog vratara Subašića, brza krila u vidu Perišića, Strinića, Vrsaljka i Rebića i dobijete vrhunsku reprezentaciju. Jedino malo kaska centar obrane, Lovren je nestabilan, Vida pomalo nervozan, a Ćorluka još nespreman nakon ozljede”, zaključuje ruski portal.

Iako hrvatsku reprezentaciju vodi relativno nepoznati Zlatko Dalić, čovjek koji je polučio uspjeh samo na Bliskom istoku, upravo ovaj primjer pokazuje također jednu od karakteristika modernog nogometa, a to je da kvalitetna reprezentacija ne mora nužno imati jako ime u obliku izbornika.

Ruski portal piše:”Leonid Fedun, vlasnik ruskog kluba “Spartak”, dobro je primijetio kako je izbornik samo 10 % uspjeha same reprezentacije. Dalić je tu dao svojih 10 %, time što je riješio glavne probleme koji su se vukli godinama - Modrića je stavio na desetku, za njega možda neuobičajenu poziciju ofenzivnog veznog igrača, koja se pokazala idealnom.”

Sve je to Hrvatska prošla prije dvije godine na Europskom prvenstvu u nogometu, kada je pokazala odličnu igru u grupnoj etapi, no u 1/4 finala izgubila je od Portugala, no, sada bi stvari ipak mogle biti lakše za “vatrene”.

Hrvatska sigurno zauzima prvo mjesto u skupini, dok u skupini “C” drugo mjesto vjerojatno ide Danskoj, koja bi najviše odgovarala Hrvatskoj.

“U četvrtfinalu bi se Hrvatska mogla sresti s Rusijom, pod uvjetom da Rusija zauzme drugo mjesto u skupini i prođe Španjolsku ili Portugal u 1/8 finala. No, nećemo pogađati tako daleko. Ono što je sad važno je kako će Hrvatska raspodijeliti snage, ako je utakmica s Argentinom vrhunac hrvatske igre, onda ponavljanje uspjeha iz 1998. nije sporno. No, što ako se “vatreni” tek zagrijavaju?”, piše ruski portal.