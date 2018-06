Engleski navijači doputovali u Rusiju i prestali vjerovati britanskim medijima

"Znam da je ovdje bila bitka za Staljingrad. 1942. ili 1943.? Znam da se grad sada zove Volgograd. A još smo posjetili muzej i to je bilo zanimljivo", kaže jedan navijač koji je doputovao u Volgograd na utakmicu Engleska - Tunis.

Britanski mediji su stalno upozoravali navijače da ne dolaze u Rusiju na SP u nogometu, jer će to navodno biti rizično. Englezi još ne mogu zaboraviti susret s ruskim ultrasima u Marseilleu na Europskom prvenstvu 2016. i batine koje su tamo dobili. Ali Britanac Andy Bradshaw koji je sudjelovao u tim događajima sada je u Rusiji i kaže da je to samo povijest i da su Rusi "divni ljudi". To potvrđuje i 19-godišnji Alex Pierce: "Sve je na razini. Jučer sam razgovarao s ruskim navijačem koji ima tetovažu 'Marseille 2016', ali sve što je sada htio učiniti je zagrliti me."

Rusi su srdačno dočekali engleske navijače na Svjetskom prvenstvu u nogometu, piše sada i britanski Independent u svojoj reportaži iz Volgograda.

Andreas Gebert/DPA/Global Look Press Andreas Gebert/DPA/Global Look Press

U Rusiju je doputovalo manje engleskih navijača nego se očekivalo i to samo zbog panike koju su britanski mediji podigli. "Moji prijatelji su rekli da neće doći u Rusiju poslije svega što su o njoj pročitali", kaže 22-godišnji navijač James Pemble iz Kenta.

A James Locket (43) u razgovoru s dopisnikom Independenta kaže da nije bio spreman na tako lijep doček u Volgogradu. Englez sada želi saznati što više od gradu i planira posjetiti Mamajev kurgan.

"Mnogi mještani su došli u fan zonu u majicama engleske reprezentacije ili engleskih klubova, a neki su pjevali engleske navijačke pjesme. Britanci su se rado pridružili i pjevali s Rusima iste pjesme", piše Independent.

Drugu utakmicu SP-a u Rusiji Englezi igraju 24. lipnja u Nižnjem Novgorodu.