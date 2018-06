Davor Šuker: "U Hrvatskoj nema niti jednog stadiona poput onog u Kalinjingradu. I to je sramotno"

Najbolji strijelac hrvatske reprezentacije u povijesti Davor Šuker je naglasio - Hrvatskoj je potreban barem jedan moderni stadion na razini kalinjingradskog stadiona na kojem se igraju utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. Šuker je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Svjetsko nogometno prvenstvo se održava u 11 gradova Rusije od 14. lipnja do 15. srpnja. Hrvatska reprezentacija je u subotu u Kalinjingradu odigrala svoju prvu utakmicu, protiv reprezentacije Nigerije, pobijedivši rezultatom 2:0. Kapacitet kalinjingradskog stadiona je oko 34 tisuće mjesta. Hrvatska nogometna reprezentacija u Hrvatskoj igra na zagrebačkom stadionu Maksimir, izgrađenom 1912. godine.

"Organizacija na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji je nevjerojatna. Hvala vašoj zemlji na gostoprimstvu, na osmijesima na licima, na izvrsnim restoranima. Vidim kako svi u Rusiji sada žive nogomet - od običnog taksista do predsjednika kojeg smo vidjeli na FIFA-inom kongresu. Rastužuje me jedino to što u čitavoj Hrvatskoj nema niti jednog modernog stadiona kao što je stadion 'Kalinjingrad'. I to je jednostavno sramotno, s obzirom na to da se naša reprezentacija na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici nalazi na 15. mjestu", rekao je Šuker.

"Mi smo velika nogometna zemlja, no nemamo novi stadion, koji bi primio barem 25 tisuća gledatelja. To je suludo. Ako ruski tisak može nekako pomoći, ja vas molim da pomognete. Pitajte hrvatske novinare zašto ne provode istraživanja na tu temu. Pitajte vođe naše zemlje zašto ne grade stadion za nogometnu reprezentaciju."