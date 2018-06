Putinu pokazali "meme" o Putinu, a predsjednik shvatio šalu

Russia Beyond

Predsjednik na fotografiji puni rezervoar Lade Kaline, gleda u brojač i čudi se: "Kakve cijene!"

Predsjednik je ocijenio šalu i rekao da postoje i noviji automobili od Lade Kaline, iako je i ona "bila dobra", dodao je. Fotografija je snimljena na putovanju po zemlji 2010., kada je upravljao žutom Ladom Kalina od Habarovska do Čite.

Ведущие показали Путину показали мем, на котором он якобы заправляет желтую ладу калину и удивленно смотрит на ценник. Путин усмехнулся, говорит — да, хорошая машина была. pic.twitter.com/IIJAcEmMi6 — БИЗНЕС Online (@Businessgazeta) 7 июня 2018 г.

U razgovoru s građanima Rusije Putin je rekao da je nagli skok cijena benzina rezultat toga što vlada pokušava regulirati energetsku sferu. "To se ne smije dozvoliti, to je nepravilno, ali moramo priznati da je to rezultat, blago rečeno, pogrešnog reguliranja u energetskoj sferi", rekao je Putin.

Cijena benzina u Rusiji raste od početka godine, a posebno je skočila u travnju-svibnju.