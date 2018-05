Putin poliglot: Koliko jezika govori ruski predsjednik?

1. Njemački

Pošto je posljednjih pet godina postojanja Istočne Njemačke proveo u Dresdenu, predsjednik je naučio tečno govoriti njemački jezik, i to je više puta dokazao. Na primjer, u Bundestagu 2001. održao je impresivan govor o terorizmu u trajanju od 8 minuta.



Ako slučajno mislite da je lako pročitati pripremljen govor, možda će vas ova snimka uvjeriti da Putin odlično zna njemački. Ovako je ruski predsjednik na kratko preuzeo ulogu prevoditelja na konferenciji za novinare u Sankt-Peterburgu.



Neophodan uvjet za rad agenta KGB-a u Istočnoj Njemačkoj je ipak bilo odlično znanje jezika.

Ali činjenica da Putin tečno govori njemački, a Angela Merkel navodno tečno govori ruski, nije razlog da pregovaraju bez prevoditelja. Na ovoj snimci iz 2017. Merkelova se obraća Putinu na ruskom, a Putin joj odgovara na njemačkom. Kao da se takmiče u boljem znanju jezika prijatelja i partnera.



2. Engleski

Razina Putinovog znanja engleskog jezika jedna je od najvećih tajni u svijetu politike. Prema Putinovim riječima, on se "malo izjašnjava na engleskom", ali svoja znanja rijetko pokazuje pred kamerama. Putin rado govori engleski samo kada se radi o promoviranju ruskog sporta i međunarodne trgovine. Takav je bio slučaj 2013. kada se Jekaterinburg borio za zvanje domaćina EXPO 2020.



Putin je govorio engleski i u Beču 2010. na Svjetskom prvenstvu u judou:



Ali nijedan govor se ne može usporediti s tim kao Putin pjeva na engleskom. Čuveno je njegovo izvođenje pjesme "Blueberry Hill" na dobrotvornoj večeri 2010-te.



Po svemu sudeći Putin je ipak u stanju da podrži razgovor na engleskom jeziku. Na primjer, u intervjuu za CNN 2008. je neočekivano počeo odgovarati na engleskom jeziku: "All of us, we need preparation in some areas – we said about it during our talks, our meeting."



Britanski fotograf Platon također tvrdi da je Putin s njim razgovarao isključivo na engleskom, a razgovor su poveli o Beatlesima!

Kada se radi o diplomatiji Putin govori engleski samo u razgovorima koji nisu za kamere, rekao je njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov. "Ali na pregovorima ili kada se dogovara službeni susret, naravno da razgovara s prevoditeljem. Ipak, on odlično razumije engleski jezik pa ponekad popravi prevoditelja", dodaje Peskov.

3. Tatarski?

Tatarski jezik je na teritoriju Ruske Federacije drugi po broju govornika. U tu čast se ruski predsednik 2005. obratio okupljenima u Kazanju (glavni grad Tatarstana) povodom 1000. godišnjice osnivanja grada na tatarskom jeziku. Putin je tada rekao da je Kazanj igrao važnu ulogu u formiranju jedinstva naroda Rusije:



To naravno ne znači da Putin govori tatarski. On je čak ponovio svoje riječi na ruskom, u slučaju da ga netko nije razumio. Kako god, premijer Tatarstana, Rustam Minihanov je iskoristio priliku, rekavši svojim ministrima da očekuje od njih da dobro nauče jezik, kad već i Putin slobodno govori na tatarskom.

4. Švedski?

Šef predsjedničke administracije, Sergej Ivanov je 2013.-te rekao da Putin može odgovoriti na švedskom jeziku. Prema pisanju ruskih medija, Ivanov je rekao sljedeće: "Predsjednik govori odlično njemački jezik, a ja engleski. Švedski znamo malo i ja i on. On može reći nešto na švedskom, a ja odgovoriti."

Ivanov je možda naučio malo švedski radeći u sovjetskoj ambasadi u Helsinkiju, a pretpostavlja se i da je učio švedski na sveučilištu u Sankt-Peterburgu. Ali nije jasno odakle Putin zna švedski. Možda se radi o sličnostima s njemačkim jezikom. Kao što je Ivanov rekao, "Putin nije filolog, ali voli jezike i lingvistiku". Ipak možemo pretpostaviti da Putin zna švedski na početničkoj razini.