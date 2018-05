Engleski navijači obećali "svjetski rat" na SP u Rusiji: "Rusi nemaju pojma što ih čeka"

Russia Beyond

Marius Becker/Global Look Press

Engleski navijači obećali su da će na Svjetskom nogomotnom prvenstvu u Rusiji prirediti pravi treći svjetski rat. Tako je bar za Daily Star izjavio anonimni predstavnik navijačke skupine "Smoggies Elite".



"Ako netko misli da je to šala, da ćemo igrati nogomet, piti pivo, pušiti i razgovarati, odgovaram: to se nikada neće dogoditi. To će biti kao treći, četvrti, peti, šesti, sedmi svjetski rat. Oni [Rusi] nemaju pojma što ih čeka“, rekao je nogometni navijač.



U Rusiju će se blagovremeno uputiti neki predstavnici engleskih ultras navijača koji će skupljati informaciju potrebnu za zaštitu svojih sunarodnjaka, a sugovornik je također rekao da se oni ne boje privođenja.



U veljači 2017. BBC je emitirao film pod naslovom "Ruska ultras armija", podsjetio na masovne tuče s učešćem ruskih navijača u Marseillesu na Europskom nogometnom prvenstvu 2016. godine, i o tome da se ruski navijači navodno ozbiljno pripremaju za sudar sa stranim navijačima na ovogodišnjem natjecanju.