Pletikosa ne dolazi u Rusiju na Svjetsko nogometno prvenstvo 2018.

Dmitrij Golubovič/Global Look Press

"O utakmicama ćemo morati izvještavati iz Hrvatske. Nažalost, ne možemo postaviti studio na stadionu, pa zbog praktičnosti planiramo utakmice komentirati iz glavne redakcije. Naravno da me to malo rastužilo, no definitivno ću se potruditi doći na barem jednu utakmicu", rekao je hrvatski nogometaš u ekskluzivnom intervjuu za RT.

Prema Pletikosinim riječima, u Hrvatskoj se već osjeća da je Svjetsko nogometno prvenstvo blizu.

"Ljudi na ulici i u kafićima razgovaraju samo o nogometu. Razgovori o našoj reprezentaciji ne jenjavaju, svi raspravljaju o tome kakvi ćemo biti. Mnogi su uvjereni da bi Hrvatska mogla proći u četvrtfinale turnira, jer imamo vrlo dobre igrače. I ja sam uvjeren da momci to mogu postići", dodao je.