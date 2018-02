Izbjegao smrt: Imao je kartu za kobni let Moskva - Orsk, no promijenio je planove

Russia Beyond

Maksim Kolomejcev živi u Sočiju, ali je rodom iz Orska, gdje je i planirao proslaviti svoj rođendan u krugu obitelji. Htio je ujedno kupiti i automobil. Međutim, iz auto-salona u Orsku su mu javili da automobila koji je izabrao neće biti još tjedan dana.

"Automobil su trebali dovesti 10. veljače, ali se sve to odužilo na još tjedan dana. Zato sam vratio avionske karte. Planirao sam poletjeti s djevojkom, koja je također iz Orska. Međutim, odgodili smo put za 19. veljače."

Maksim je o nesreći saznao od prijatelja iz Orska, koji ga je htio dočekati na aerodromu.

"Stizale su mi sve same čestitke za rođendan, a odjednom su me počeli tražiti i pitati jesam li živ i gdje se nalazim. Bilo je to strašno."

Putnički zrakoplov Antonov-148 ruske aviokompanije Saratov Airlines srušio se jučer ubrzo po polijetanju s aerodroma Domodedovo u Moskvi ka Orsku u oblasti Urala. Ostaci letjelice uočeni su u blizini sela Stepanovskoje u Moskovskoj oblasti, a od 65 putnika i 6 članova posade, koliko ih je bilo u zrakoplovu, nitko nije preživio.

