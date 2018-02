Mećava stoljeća: Kako Moskva preživljava "Dan poslije sutra"

Zabava

По центру Москвы на лыжах, отличная погода #москваpic.twitter.com/guGqEErPig — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 4 February 2018

Ako ispod snijega ne možete pronaći svoj auto, vrijeme je da s terase skinete skije!

Публикация от Den Grishin (@degri) Фев 4, 2018 в 1:17 PST

U Moskvi otvorena sezona snowboardinga!

U predgrađu Moskve stanovnici su snijegom zatrpali vrata ureda za komunalne usluge, jer komunalci nisu obavili svoj posao i očistili dvorišta i pločnike.

Automobili

Mnogi vozači su doslovce izgubili svoja vozila u snijegu. S vedrije strane, vrijeme je savršeno za vježbe s lopatom.

Публикация от Михаил Грешнов (@mikhailgreshnov) Фев 4, 2018 в 9:12 PST

Sada je vrlo opasno šetati moskovskim ulicama, jer se drveće lomi pod težinom snijega.

Публикация от Андриашки Family (@andriashki) Фев 4, 2018 в 8:05 PST

Gradske vlasti su zamolile vozače da svoja vozila ostave kod kuće i da koriste javni prijevoz. Mnogi su poslušali ovaj savjet.

Публикация от Александр (@krotnesobaka) Янв 19, 2016 в 1:25 PST

Javni prijevoz

To što su auto ostavili kod kuće nije Moskovljane poštedjelo nevolja. Ovi putnici su se morali probijati kroz snijeg.

Deseci vlakova su otkazani zbog snijega. Putnici su morali pokazati malo strpljenja.

Публикация от sveta melnikova (@careenin) Фев 4, 2018 в 12:28 PST

Zračne luke

No najveći prometni kolaps dogodio se na moskovskim zračnim lukama. Neki od planiranih dolazaka su preusmjereni, dok su oni koji su čekali na polijetanje iz Moskve morali čekati satima.

Публикация от Евгений FILIN Макагонов (@evgeniy_makagonov) Фев 4, 2018 в 2:27 PST

"Kada stvarno moraš otputovati... a snijeg pada i pada, i ti sjediš i čekaš svoj let već 9 sati i 9 sati slušaš jedno te isto: let kasni, let je otkazan, preuzmite svoje kupone... i ne možeš ništa učiniti, osim probati ostati pribran i vjerovati da će jednom ipak sve to završiti...", objavila je na Instagramu korisnica @serenkook.

Публикация от Оксана Серенко (@serenkook) Фев 4, 2018 в 3:52 PST

Aerodromske službe su se borile koliko su mogle, no ovaj im put priroda nije dala šanse.

Публикация от Philipp Peter (@sir_peter_philipp) Фев 4, 2018 в 8:39 PST

Zrakoplove na zračnoj luci Vnukovo u Moskvi okruživala su brda snijega.

Публикация от Felix Bukhteev (@fbukhteev) Фев 4, 2018 в 2:40 PST

Snijeg nije zaobišao ni Šeremetjevo.

Публикация от @dudya_cosmostar_official Фев 4, 2018 в 1:11 PST

Zametene ulice

U Moskvi je palo preko 350 drva. Neki stanovnici su ozlijeđeni.

Публикация от Pavel Yermashkevich (@pasharazzi) Фев 4, 2018 в 3:08 PST

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin je školama naložio da u narednim danima uvedu neobavezno pohađanje nastave.

Životinje

Životinje su imale svoje probleme sa snijegom.

Публикация от Dmitry Tsvetkov (@tsvet11) Фев 1, 2018 в 11:28 PST

Jutarnja šetnja sa psom izgledala je ovako...

Публикация от Jen Tate (@soldier_strife) Фев 4, 2018 в 3:48 PST

Centar grada

Snijeg je potpuno promijenio izgled grada. Napadalo je toliko snijega da su neke znamenitosti grada izgledale drugačije.

Публикация от Alexey Shakhov (@a_shakhov) Фев 4, 2018 в 5:58 PST

Čak se i Crveni trg sakrio pod snijegom.

Публикация от Андрей Набатов (@foto_nabatov) Фев 4, 2018 в 1:02 PST

Neki odvažni Moskovljani i turisti nisu, međutim, dozvolili da loše vrijeme poremeti njihove planove. Najuporniji šetači su otkrili najljepše prizore.