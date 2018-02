"iPhone s Putinovim likom" i drugi proizvodi međunarodnih brendova napravljeni posebno za Rusiju

Немного нежности в ленту. В среду на Vogue Fashion Night Out в Москве был представлен оттенок Russian Rose, созданный на шоу Black Velvet в Москве, под впечатлением от красоты русских женщин и купить его можно будет только в России. Сегодня, 8 сентября с ним можно будет познакомиться эксклюзивно в ДЛТ в Санкт-Петербурге и позже - во всех корнерах #armanibeauty. #armanirussianrose #lipstick #russianrose #perfectred #makeuptips

A post shared by Giorgio Armani MakeUp Artist (@kirillova.kirillova) on Sep 8, 2017 at 8:19am PDT