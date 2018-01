Prva psihološka imerzivna igra u Europi otvorena u Zagrebu

Russia Beyond

Morpheus najrealniji oblik imerzivne igre, mjesto gdje možete ispitati čitav raspon svojih emocija: od totalnog straha do zaraznog smijeha i nevjerojatne sreće!

Na ovom se mjestu goste posjedne na stolicu, na oči im se stavi povez, a svako daljnje događanje je proizvod njihove mašte. Kakav je osjećaj izaći iz sobe koja ne postoji? Igrač je glavni lik ove avanture i samo o njemu ovisi kakav će biti njezin ishod.



U Morpheusu će igrači doživjeti jake osjećaje na koje neće naići u svakodnevnom životu. Imat će potpunu slobodu djelovanja u svijetu u kojem nema pravilnih ili pogrešnih odluka.

Maria Grigoryan osnivač "Morfeusa":"Ljudi su se toliko uronili u taj svijet, da su poslije igre počeli u hodniku entuzijastično raspravljati što bi se dogodilo da su otišli lijevo ili desno, sa svim detaljima. Na to im je jedan od kolega rekao: "Čekajte, je li vama jasno da se ništa od toga nije dogodilo?" Na što su mu odgovorili: "Kvragu, da!". To je taj trenutak, koji posebno volimo, kojeg ljudi nazivaju "vau efektom". Koda čovjek skida masku i govori "vau!", a što nam se događa s gotovo svakom ekipom koja odigra.



Posebnost Morpheusa je i u tome što igrači ne vide ništa i što glumce mogu doživjeti samo preko osjetila sluha (ali i mirisa i dodira!). Glumci Morpheusa i sam Morpheus su odgovorni za mirise i dodire. Oni "oživljavaju" radnje, a uza sve to igraju i uloge nepoznatih osoba. Sa svakim se glumcem igrači nađu u situaciji gdje imaju moralnu dvojbu - pomoći mu i vjerovati ili ga ukloniti i pobjeći. U Morpheusu su svi glumci profesionalci i ovdje se niti jedan čovjek ne nalazi slučajno. Ovdje glumci zaista blistaju.

Rezervirate igru na hrvatskom ili engleskom na stranici Morpheusa u Hrvatskoj ili na Facebook stranici.