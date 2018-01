Kako je smrt jednog Rusa u tragičnoj pucnjavi u SAD-u spasila četiri američka života

Dva metka su pogodila Nissan Altimu dok je vozio Drugom avenijom 19. prosinca 2017. u Pittsburghu. Vozač je isprva pomislio da se radio o zalutalom kamenčiću, no onda je pogledao svog putnika - bio je upucan u glavu.

Tog se dana Olga Kemajeva, majka troje djece, javila na telefon u Novosibirsku, ruskom gradu 3000 km istočno od Moskve, kako bi saznala da je njezin suprug Anton Kemajev slučajno poginuo u pucnjavi u Americi. Anton je tamo otputovao u posjet prijatelju - no dogodila se katastrofa.

U isto se vrijeme u gradu Apple Valley u Minnesoti 35-godišnji umirovljeni narednik Nacionalne garde John Bond borio s bubrežnim oboljenjem. Suprug i otac troje djece je već tri godine bio na listi čekanja za transplantaciju.

Olga je podnijela zahtjev za američku vizu, spakirala svoje stvari i odletjela u SAD kako bi bila sa svojim suprugom.

Četiri života za jedan

Tragično, stigla je prekasno: Anton Kemajev je preminuo u Prezbiterijanskoj bolnici UPMC 28. prosinca 2017. Na iznenađenje svih, ožalošćena udovica nije prevezla njegovo tijelo natrag u Rusiju, već je pristala donirati organe svoga supruga bolesnim američkim pacijentima.

Tada je Erin Bond, 33-godišnja supruga veterana Nacionalne garde, primila hitan telefonski poziv da sa suprugom dođe u Pittsburg na dugo iščekivanu operaciju. Par je istog dana bio na letu za Pittsburg gdje su Johna Bonda pripremili za transplantaciju.

Operacija je prošla dobro i američki veteran se vratio svojoj obitelji. No prije no što su napustili Pittsburg su upoznali Olgu, čija je izuzetna odluka spasila život Johna Bonda i još tri Amerikanaca koja nije upoznala.

"Ne mogu ni zamisliti kroz što Olga prolazi. To što se dogodilo ovdje u Sjedinjenim Državama zaista slama srce. To što je odabrala život nakon što je netko oduzeo život njezinog muža je veliki dar. Njezina je odluka spasila četiri američka života", rekla je Erin Bond za Russia Beyond.

Supruga američkog veterana je rekla da je on "još uvijek u bolovima, no njegovo tijelo izvrsno reagira na novi bubreg".

"Za mene je to dokaz da ljudskost još uvijek postoji. Zahvalni smo što postoje donatori organa, a Olgina nesebičnost je dokaz da u svijetu ima dobrote", rekla je.

Erin Bond kaže da je Olga SAD napustila 19. siječnja, no žena je izrazila želju da ostanu u kontaktu. "Dala sam joj sve svoje podatke i željela bih joj barem s vremena na vrijeme poslati kakav dar", rekla je Erin Bond.

"Mislim da je vrijeme da naučim ruski jezik", dodala je.

Na stranici GoFundMe je pokrenuta kampanja za prikupljanje sredstava za Olgu i njezinu djecu.