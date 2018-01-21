Ruske ljepotice na tradicionalnom kupanju povodom blagdana Bogojavljenja

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Russia Beyond Croatia

U noći između 18. i 19. siječnja obilježen je veliki pravoslavni praznik Bogojavljenja. U znak sjećanja na krštenje Isusa Krista u Jordanu ove noći se u Rusiji organizira kupanje u ledenoj vodi. Skupili smo fotografije hrabrih ljepotica koje se nisu uplašile ruske zime.

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Многие у меня спрашивали буду ли я купаться ?:) конечно буду ! :) для тех кто не знает, я -татарка ( по вере должна быть мусульманкой ) ...правда сама я себя не отношу к какой- либо вере ...у меня свой бог , который живет внутри меня . Я считаю , что самое главное жить по совести и делать этот мир добрее ! #moscow#moscowcity#girl#москва#москвасити#девушка#купель#крещенскиекупания#купания#закаливание#морж#моржевание#вздоровомтеле

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Пусть крещенское водосвятие очистит душу и исцелит тело от скрытых и явных недугов. Пусть они не просыпаются до следующего празднования Крещения, а душа пребывает в доброте и бодрости! @postevaya_90 ⠀ ⠀ ⠀ ___________________________ 🤳 Ждём ваши фото в Директ 🚩 Отмечайте нас на фото 💌 По вопросам рекламы в Директ ___________________________ #крещенскиекупания #зима2018 #прорубь #закаляемся #наздоровье #крещение #холод

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Я знаю, Бог живет не в церкви…  Он тихо селится в душе.  И бережет на вираже,  За миг единственный до смерти,  Когда не верится уже…  Я знаю Бог живет в друзьях,  С которыми роднятся души…  Для них он звезды утром тушит,  Чтоб был рассвет… А к ночи ужин  Вновь у камина… При свечах.  Я знаю, Бог живет в любви,  К одной, единственной на свете,  К родителям, и просто к детям,  Твои они, иль не твои…  Я знаю, Бог живет в любви.  Я знаю, Бог живет в стихах,  В холсте и красках, в каждой ноте,  Пусть даже вы не ту возьмете,  Смычком коснувшись впопыхах…  Отогревая мир в руках…  Я знаю, Бог живет не в церкви…  Он тихо селится в душе.  И Вы Ему, хоть раз, поверьте,  А Он... поверил в Вас уже... С Праздником Крещения🙏🏼!)Желаю всем душевного добра и тепла!🕯Ведь Мы получаем ровно столько,сколько отдаём ...👼🏼 #крещение #крещение2018 #прорубь #прорубь2018 #спраздником #всемдобра #всемлюбовь #всеммира #крещенскиекупания

A post shared by YanaTrefilova (@yana_trefilova) on

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