Ruske ljepotice na tradicionalnom kupanju povodom blagdana Bogojavljenja

Привет, Самара! Не могла лишить себя удовольствия окунуться в прорубь, ещё и в такой Великий праздник! Пусть все беды и неприятности смоет Святая вода! 🙏🏻Ощущение одухотворенности, как будто заново родилась! 👼🏼 С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МОИ! С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНЕМ! ❤️ #крещение #прорубь #самара #samara #russiangirl #sportlife #motivation #fitnessgirl #cold #happy #love
Многие у меня спрашивали буду ли я купаться ?:) конечно буду ! :) для тех кто не знает, я -татарка ( по вере должна быть мусульманкой ) ...правда сама я себя не отношу к какой- либо вере ...у меня свой бог , который живет внутри меня . Я считаю , что самое главное жить по совести и делать этот мир добрее ! #moscow#moscowcity#girl#москва#москвасити#девушка#купель#крещенскиекупания#купания#закаливание#морж#моржевание#вздоровомтеле
Пусть крещенское водосвятие очистит душу и исцелит тело от скрытых и явных недугов. Пусть они не просыпаются до следующего празднования Крещения, а душа пребывает в доброте и бодрости! @postevaya_90 ⠀ ⠀ ⠀ ___________________________ 🤳 Ждём ваши фото в Директ 🚩 Отмечайте нас на фото 💌 По вопросам рекламы в Директ ___________________________ #крещенскиекупания #зима2018 #прорубь #закаляемся #наздоровье #крещение #холод
Я знаю, Бог живет не в церкви… Он тихо селится в душе. И бережет на вираже, За миг единственный до смерти, Когда не верится уже… Я знаю Бог живет в друзьях, С которыми роднятся души… Для них он звезды утром тушит, Чтоб был рассвет… А к ночи ужин Вновь у камина… При свечах. Я знаю, Бог живет в любви, К одной, единственной на свете, К родителям, и просто к детям, Твои они, иль не твои… Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в стихах, В холсте и красках, в каждой ноте, Пусть даже вы не ту возьмете, Смычком коснувшись впопыхах… Отогревая мир в руках… Я знаю, Бог живет не в церкви… Он тихо селится в душе. И Вы Ему, хоть раз, поверьте, А Он... поверил в Вас уже... С Праздником Крещения🙏🏼!)Желаю всем душевного добра и тепла!🕯Ведь Мы получаем ровно столько,сколько отдаём ...👼🏼 #крещение #крещение2018 #прорубь #прорубь2018 #спраздником #всемдобра #всемлюбовь #всеммира #крещенскиекупания
Друзья, с праздником вас! Признавайтесь, есть ли среди вас смельчаки? Кто уже окунулся в прорубь? Делитесь впечатлениями в комментариях 👇 #крещениегосподне #крещение #крещенскиекупания #total_achinsk #fittotal #fitnesachinsk #gym_achinsk #centr_fitness #centre_fit #fitness_center_total #achinsk_centre #total_achinsk #fit_total #ачинск #фитнес #зож