Najmoderniji umirovljenik u Rusiji: Deda s Dalekog istoka puni Instagram modelima visoke mode

Kožna jakna Dior, šešir Moschino, sunčane naočale marke Prada... To nisu modni komadi koji se obično povezuju s umirovljenicima. Stariji ljudi radije biraju bež hlače, smeđe sandale i dosadne kravate.

Međutim, jedan umirovljenik iz Habarovska na Dalekom istoku Rusije nije dozvolio da mu godine diktiraju modni ukus. Daleko od toga. On se odbija pojaviti u javnosti ako nije skockan po posljednjoj modi. A onda svoje "fensi" kombinacije objavljuje na Instagram profilu, koji ima sve više pratitelja. Na fotografijama se, doduše, ne osmjehuje, ali to je u skladu s ruskom tradicijom.

Boris također prati sve što mediji o njemu objavljuju i na svoju stranicu postavlja linkove. Žali se da dobiva dosta negativnih komentara od internetskih korisnika iz Rusije, ali da mu, na sreću, ljudi iz Kine i sa Zapada upućuju mnogo više komplimenata. Neki pišu da bi ga trebao fotografirati profesionalac i da zaista izgleda kao pravi ruski umirovljenik.

Međutim, moda ga nije oduvijek privlačila. Tek nakon 2000. godine, kada mu je mirovina povećana na 18 000 rubalja (320 dolara), što se dogodilo nakon što je pobijedio rak, počeo je kupovati "kul" garderobu.

"Zainteresirao me je Versace, jer je gotovo isto godište kao ja. Rođen sam 1945. godine, a on godinu dana kasnije. On ima tako artističan stil, nalik baroku", napisao je Boris na svom profilu.

Ovaj vremešni gospodin objavljuje veliki broj svojih fotografija u kupaćim gaćama na obali rijeke Amur u Habarovsku i mora se priznati da se dobro drži. A to je, prema njegovim riječima, zahvaljujući tome što upražnjava jogu i kineske vježbe qigong.

