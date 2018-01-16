Žitelji Sibira se kupaju u rijeci i voze bicikl, ne obazirući se na -60 °C

Stanovnici Ojmjakona, jednog od najhladnijih gradova na planetu, osjetili su na svojoj koži 15. siječnja temperaturu od -60 °C. U Jakutsku, glavnom gradu Jakutije, živa termometra se zaustavila na -40 °C, ali to nije razlog da ljudi ne uživaju. Instagram profili pokazuju kako je važno vidjeti ljepšu stranu zime.
-68 °C u Ojmjakonu:
"U Ojmjakonu je sada -56 °C. Ujutro je bilo -60 °C. Sada timarimo naše konje."
Ничего аномального. При минус 60 в поселке Оймякон люди живут обычной жизнью . Принесший в Якутию аномальные холода обширный антициклон напугал скорее всего российские СМИ, чем самих жителей республики. При минус 60 градусов жизнь на полюсе холода не замерла – люди здесь живут как обычно. Об этом свидетельствует видео из поселка Оймякон, оказавшееся в распоряжении Якутск.ru. . «Сегодня у нас в Оймяконе температура в 13.00 получается 56 градусов мороза по Цельсию. Утром была минус 60 градусов. Сейчас мы очищаем наших якутских лошадей от снега», говорит голос за кадром. . На видеокадрах девятилетний мальчик Алексей очищает от снега якутскую лошадь. Одним словом – люди в Оймяконе живут обычной деревенской жизнью и ничего аномального в холоде не видят. Ведь не зря Оймякон называют самым холодным местом на Земле. . «Для нас это обычное дело. Странно, что журналисты звонят и спрашивают, как вы там живете. Я отвечаю, вы приезжайте и сами увидите, что живем обычной жизнью», говорит Семен Винокуров – автор видеокадров. . Согласно информации якутского гидрометеоцентра, по состоянию на 21.00 местного времени, самой холодной точкой в Якутии стал поселок Верхоянск, там зарегистрирована температура -58 градусов, следом идут поселки Усть-Нера и Оймякон, где на один градус выше. . В настоящее время в четырнадцати населенных пунктах республики зафиксирована температура ниже 45 градусов. Как ожидается, сравнительное потепление наступит на большей части республики лишь в конце следующей недели. . Источник:Yakutsk.ru . #SakhaLife #Оймякон #холодно #мороз
Biciklist otporan na hladnoću:
Zimski konji:
Kujdusun, rijeka koja se nikada ne smrzava:
Biste li se i vi bućnuli?
Зимняя купалка на Оймяконе💪😍 . Источник @sakhamin Незабываемые январские гастроли в Оймякон села Томтор ❄️❄️❄️ В дни нашего приезда температура колебалась -44-50 градусов ☁️ «Потеплело» говорят😉 После концерта решили окунуться в незамерзающую речку Куйдуьун эмоции от экстрима зашкаливают 👍🏼🌟👍🏼🌟👍🏼🌟 . #SakhaLife #экстрим #оймякон #томтор #Куйдуьун #кудуйсун #зимниеканикулы #купалка #зимняякупалка
"Moj pravi prijatelj. Jučer je u Jakutsku bilo -50 °C, ali je osjećaj bio kao da je -25 °C. Nije bilo vjetra i jučer je bilo stvarno super! Danas postaje toplije, tek -41 °C. Vrijeme se proljepšava. Uskoro će ljeto!"
Мой верный друг. Мой снежный и ласковый зверь ) Вчера в Якутске было-49 -50, по ощущениям -59,а у меня вчера по ощущениям было - 25, не было ветра и вчера было просто супер👍👍👍 Сегодня потеплело -41( по ощущениям -50, это официально ). Погода шепчет. Йохохо скоро лето !!!🌴🌴🌴 #якутск #якутия🌲 #yakutia #yakutskgram #yktlife #ykt_sakha #Sakhalife #sakha_ykt #gorod_yakutsk #fotografii_yakutska #МояЯкутия #FarEast_Russia #natureofrussia
Mještani se vole slikati pored termometra.
"-56 °C, ali ja volim svoju zemlju pokrivenu snijegom!"