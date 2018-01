Mobilna aplikacija Russia Beyond za sve one koji žele biti stalno u vezi s našim portalom

Russia Beyond Croatia

Portal Russia Beyond sada ima svoju mobilnu aplikaciju koja vam pruža mogućnost da nas pratite preko pametnih telefona.

Ako ste umorni od beskrajnog listanja objava na Facebooku ili Twitteru u pokušaju da pronađete naše nove članke, sada možete preuzeti aplikaciju Russia Beyond i čitati nas sa svog pametnog telefona ili tableta. Svi uređaji s operativnim sistemom Android mogu preuzeti aplikaciju s Google Playa, a uređaji koji rade na operativnom sustavu iOS naći će našu aplikaciju na App Storeu (klikom na jednu od dvije navedene poveznice doći ćete direktno na aplikaciju).



Aplikacija je naravno besplatna, a preuzimanje će vam oduzeti svega nekoliko sekundi i moći ćete čitati tekstove o Rusiji čim ugledate naš logo na crvenoj pozadini. Da biste sa engleske stranice Russia Beyond (koja će se automatski prva otvoriti) prešli na hrvatsku, pritisnite globus u gornjem desnom kutu i izaberite opciju "Croatia".



Russia Beyond radi za vas!