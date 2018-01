Putin čestitao Novu godinu građanima Rusije

Predsjednikovu novogodišnju čestitku prvi su vidjeli žitelji Kamčatke, prenijela je agencija RIA Novosti.

Putin je podsjetio da je "Nova godina kod nas, prije svega, obiteljski blagdan", koji se obilježava onako "kako je bilo u djetinjstvu: s poklonima i iznenađenjima, s posebnom toplinom, s očekivanjem važnih promjena". On je izrazio uvjerenje da će se "one obavezno dogoditi u našem životu", a za to je potrebno "sjećati se svojih roditelja, paziti ih i cijeniti svaki trenutak proveden s njima", a također "bolje razumjeti svoju djecu, njihove težnje i snove". Pored toga, predsjednik je rekao da treba "poduprijeti one koji su s nama i kojima je potrebna naša pomoć i širokogrudnost", prenosi agencija TASS.

Ruski predsjednik je istaknuo da "jedni drugima trebamo reći najljepše riječi, oprostiti pogreške, zaboraviti uvrede, izgrliti se i izjaviti ljubav, zagrijati jedni drugima dušu brigom i pozornošću".

On je poželio da se u 2018. godini život "svakog čovjeka" promijeni nabolje, "da svi budu zdravi, da se rađaju djeca i da nas raduju".

Putin se "od srca zahvalio" građanima Rusije "za vjeru u sebe i u svoju zemlju, za trud i njegove rezultate". On je izrazio nadu da će nas "povjerenje i uzajamno razumijevanje" pratiti na svakom koraku.

Šef ruske države je posebno čestitao građanima Rusije koji na blagdan "rade, ispunjavaju vojni ili profesionalni dug, dežuraju u bolnicama, upravljaju zrakoplovima i vlakovima".

"Mi smo zajedno u ovoj predivnoj novogodišnjoj noći. Zajedno smo i u našim svakodnevnim poslovima. Jedinstvo, prijateljstvo i iskrena ljubav prema Rusiji umnožavaju naše snage za postupke dostojne pažnje i za velika postignuća", rekao je on.

Vladimir Putin je naglasio da i "za obiteljskom trpezom", i "u veselom društvu" i "na blagdanskim ulicama" građane Rusije "sjedinjuje dobro novogodišnje raspoloženje".