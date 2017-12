Što sve Rusi rade sa snijegom?

...Gradnja iglua

Interijer iglu hotela u lječilištu Načinskij u Jelizovskom distriktu, Kamčatka. Alexander Piragis Alexander Piragis



Iglui su kuće napravljene od leda i snijega, koje tradicionalno grade Eskimi. U Rusiji živi svega 2 000 Eskima i to većinom u regiji Čukotka.



Promjera od dva do četiri metra i visine visine, ove nastambe se izrađuju iz sniježnih blokova. Ulaz u iglu nalazi se ispod zemlje, tako da se topli zrak zadržava unutra, a teški ugljični monoksid struji van iz sobe. Unutrašnji zidovi i pod su prekriveni tkaninom ili životinjskom kožom, svjetlost daju plamenici, te je ujedno i vrlo suho, jer snijeg upija bilo kakvu pojavu vlage.



Eskimi katkada grade i čitava iglu sela, u sklopu kojih su pojedinačni iglui povezani putem prolaza smještenih ispod snijega. 2016. godine na Kamchatki je otvoren hotel koji se sastojao od iglua. Ruski bloger Aleksandr Kamenjuk proveo je noć u hotelu (link na ruskom). On piše kako su hotelski iglui iznutra dekorirani reljefima koji prikazuju lovce i životinje Kamčatke. "Unutra temperature ne padaju ispod -3 °C, ma koliko vani bilo hladno. Spavati u vrećama za spavanje je toplo, ali je hladno za presvlačenje. Tako da je bolje na brzinu se smočiti u toplom termalnom izvoru i na brzinu se zavući u vreću za spavanje."

... i sniježne utvrde

Lokalni stanovnik gradi utvrdu od snijega u Ribinsku. Oleg Smislov/Sputnik Oleg Smislov/Sputnik



Poznata je i tradicionalna ruska igra osvajanja sniježnih utvrda, koja se obična igra tokom Nove Godine ili Maslenice proslave tik prije Lenta. Utvrda se gradi dan prije "borbe". Samo osvajanje se pretvori u žestok obračun grudanjem. Nažalost, posljednjih nekoliko godina u središnjim regijama Rusije bilo je nemoguće izgraditi čvrstu sniježnu utvrdu: snijeg je presuh.

... i ledene palače

Ledena palača na Dvorcovoj ploščadi u Sankt-Peterburgu, kopija Zimske palače izgrađene tokom vladavine ruske carice Ane Ivanovne u 18. stoljeću. Sergej Kompaničenko/Sputnik Sergej Kompaničenko/Sputnik



Jedna od najpoznatijih ledenih građevina u Rusiji bila je Ledena Kuća, izgrađena 1740. za grubu zabavu carice Ane. Taj put odlučila je organizirati lažno vjenčanje.



Mladoženja je bio princ Mikhail Golitsyn, koji je za kaznu radi prelaska na katolicizam, bio ponižen služeći kao dvorska luda. Mladenka je bila Kalmikinja, Avdotja, također dvorska luda, koja je bila poznata po svojoj ružnoći. Vjenčanje je bilo organizirano u stilu parade različitoh autohtonog stanovništva Rusije. Francuski izaslanik, e Marquis de La Chétardie, priopćio je svojemu dvoru kako su Samisi, Samojedi, Kalmiki, Kazaci svi bili zamaskirani tvoreći procesiju od više od 200 ljudi koja je pratila ili predvodila mladence zatvorene u kavez naslonjen na slonova leđa. Neki od autotohtonog stanovništva vozili su kolica upregnuta na volove, drugi su se vozili u kočijama koje su vukli veprovi, svinje, koze ili psi. Samisi i Samojedi su bili osobito vrijedni pažnje radi odjeće napravljene od životinjske kože i saonica koje su vukli sobovi... Nakon jela održan je ples u sklopu kojeg je svako pleme otplesalo svoj ples. Nakon toga, par je odveden u Ledenu Kuću u kojoj je ostao do 8 sati ujutro.



Ledena Kuća izgrađena je za vjenčanje i u velikom mjerilu arhitekt je bio Pjotr Eropkin, zaslužan za redizajniranje Sankt-Peterburga nakon smrti Petra Velikog. Kuća je bila visoka 20 metara i široka 50 metara - prava palača! Vrt je bio prepun drveća od leda, kuća je bila opremljena namještajem od leda; čak su imali posteljinu i posuđe od leda.



Matematičar Georg Kraft koji je sudjelovao u planiranju Ledene kuće rekao je kako je ispred nje bilo smješteno 6 ledenih topova iz kojih je ispaljivano mnogo puta... Također su se ondje nalazila i dva ledena dupina koji su uz pomoć pumpi pljuvala vatru na usta, što je noću izgledalo vrlo lijepo. Kraft je pisao i o ledenom slonu koji je iznutra bio prazan i napravljen vrlo lukavo, jer bi danju zahvaljujući cijevima kroz koje se puštala voda bio fontana, a noću na opće zadovoljstvo gledatelja, pljuvao bi goruće ulje. Povrh svega toga, mogao je rikati kao pravi slon, a zvuk bi iz njegove unutrašnjosti proizvodio čovjek uz pomoć trube.



"Par" je bio prisiljen provesti noć u ledenoj spavaćoj sobi pod stražom, te je uspio preživjeti samo zahvaljujući mladenki koja je uspjela podmititi jednog od stražara za kaput od ovčje kože. Ledena Kuća otopila se iduće ljeto, ali se za nju saznalo u 19. stoljeću zahvaljujući istoimenom romanu Ivana Lažečnikova.

... i skulpture

Članovi ekipe iz ruskog grada podno Urala, Perma, rade skulpturu od snijega tokom 1. Međunarodnog festivala snijega i skulptura od snijega "Čarobni led u Sibiru" u Krasnojarsku. Reuters Reuters



Ledene i sniježne skulpture nisu svojstvene samo za Rusiju, ali u zemlji prepunoj snijega oduvijek su vrlo popularne. Rusija je svake godine domaćin natjecanju u izradi sniježnih i ledenih skulptura, koje podupire ministarstv kulture.



U Novosibirsku se održava i sibirski festival sniježnih skulptura, koji je poseban po tome što natjecatelji ne smiju koristiti električne alate poput motornih pila koje ubrzavaju stvaranje skulptura. Godišnja natjecanja u izradi sniježnih skulptura održavaju se u Moskvi, Permu, Salehardu i drugim gradovima.



... umjesto hladnjaka

"Lednik" iz 19. stoljeća. Muzej industrijske kulture Muzej industrijske kulture



Naravno, Rusi su naučili skladištiti prethodno ohlađenu hranu znatno prije otkrića hladnjaka. Starinski ruski hladnjak nazivao se lednik i spominje ga se u 17. stoljeću i ranije (sama tehnologija nije ruska i koristi ju se još od 1800. pr. Kr.).



Najjednostavniji lednik je kutija s duplim zidovima između kojih se nalazi led. U ruralnoj Rusiji, lednici su se izrađivali tokom zime od riječnog leda. Lednik smješten u podrum mogao je zadržavati temperaturu i do šest mjeseci. Koristili su ih car i plemstvo.



...umjesto špricera

Konobar toči piće u čaše od leda u ledenom baru "Twiggy" u Novosibirsku. Aleksandr Krjažev/Sputnik Aleksandr Krjažev/Sputnik



Mnogi Rusi (većinom muškarci) su jeli snijeg..., u mladosti kao špricer. Naravno, u Rusiji oni mlađi od 18 godina ne smiju konzumirati alkohol. Najviše što obični tinejdžer smije popiti je čaša vina ili šampanjca na obiteljskoj zabavi. Ali kada ste mladi, želite što prije odrasti, a među mladim muškarcima pijenje je dugo vremena doživljavano kao dokaz sazrijevanja. Mnogi dečki tinejdžeri su svoju prvu votku pili na ulici, iza garaža ili u dvorištima, skrivajući se od roditelja i susjeda. U tim uvjetima, svježi snijeg je često poslužio kao špricer koji bi ohladio i sprao alkohol niz grlo.



Napomena: Russia Beyond snažno se protivi jedenju snijega, čak i ako ste potajno Rus. Možete se prehladiti, oboliti od upale krajnika ili čak otrovanja krvi, jer u velikim gradovima snijeg skuplja svo zagađenje i nečistoće. Ako je baš nasušno potrebno da jedete snijeg, držite se leda iz vašeg hladnjaka.



Za vizualno uživanje, pogledajte slike ruskih zimskih igara. Ili budite spremni za proslavu uz koktele protiv mamurluka jednog od moskovskih najiskusnijih barmena.