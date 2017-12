Živopisna i tajanstvena Rusija na fotografijama: 2017. pred vašim očima

Kao i uvijek, najveća zemlja na svijetu i ove godine nam je ponudila veliki broj lijepih prizora. Russia Beyond vam predstavlja neke od najboljih fotografija snimljenih u Rusiji tijekom posljednjih 12 mjeseci.

Ostalo nam je još samo nekoliko dana u 2017. godini. To je prilika da se prisjetimo najnezaboravnijih trenutaka Rusije od njezinog Dalekog istoka do zapadnih granica, od Arktika do južnih mora. Dalje od nervoze i kaosa suvremenog svijeta, ova godina nam je donijela mnogo ljepote, koja je zahvaljujući fotografima sačuvana na ovim snimkama.

Pa kakva je za Rusiju bila ova godina? Kao i obično, bila je jedinstvena, ništa manje jedinstvena od grimiznog jezera ili zalaska sunca na Bajkalu.

Čovjek se izležava na slanom Malinovom jezeru u Altajskom kraju. Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Zalazak sunca iznad otoka Oljhon u Bajkalskom jezeru. Vladimir Smirnov/Sputnik Vladimir Smirnov/Sputnik

I priroda i ljudi dali su nam prizore za pamćenje.

Žena hoda kroz polje lavande u blizini sela u Bahčisarajskom rajonu poluotoka Krima. Sergej Malgavko/Sputnik Sergej Malgavko/Sputnik

Tre Kronor, švedski jedrenjak na proslavi "Grimizna jedra" u Sankt-Peterburgu. Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

Preko Kerčanskog tjesnaca gradi se Krimski most koji će poluotok povezati s ostatkom Rusije. Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

Sudionici Festivala ekstremnih sportova na vodi "Flyboard Record" na Crnom moru nedaleko od hotela Sport Inn u Sočiju. Artur Lebedev/TASS Artur Lebedev/TASS

Svilorepa kugara zimi kljuca bobice jarebike u Ivanovskoj oblasti. Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

S otvaranja prvog svjetskog prvenstva u praktičnom streljaštvu u parku Patriot, Moskovska oblast. Kommersant Kommersant

Zemlja je bila spremna za borbu, pobjedu i slavlje.

Sudionici rekonstrukcije borbe Vikinga u Alušti. Kommersant Kommersant

Vatromet nad Moskvom obilježio je 72. godišnjicu Pobjede. Kommersant Kommersant

Ljudi su se ponekad morali podići visoko kako bi se pronašli najbolji kadar.

Pogled iz zraka na okrugli stambeni blok u Ulici Dovženka u Moskvi. Dmitrij Serebrjakov/TASS Dmitrij Serebrjakov/TASS

Sudionici na festivalu narodnog stvaralaštva "Solsticij" (Solncestojanije) u Omskoj oblasti. Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

Procvjetala ljetna polja u Krasnodarskoj oblasti. Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Surfer na valu u zaljevu Ussuri na Ruskom otoku kod obala Tihog oceana. Jurij Smitjuk/TASS Jurij Smitjuk/TASS

Sjetva žitarica u Novosibirskoj oblasti. Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Konji s lokalne ergele pasu u poljima Krasnodarske oblasti. Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

Ljudi su ponekad morali štititi prirodu (i sebe) od katastrofa, a kamera je to također zabilježila.

Divlja patka u letu u muzeju Peterhof. Tijekom proteklih godina se oko 6000 ptica naviknulo provoditi zime u Sankt-Peterburgu te je prestalo odlaziti na jug, s obzirom da ih lokalni stanovnici dobro hrane.

Ruski helikopter za izvanredne situacije nosi vodu kroz oblake dima dok se vatrogasci bore s plamenom u trgovačkom centru u zapadnom predgrađu Moskve. Maksim Grigorjev/TASS Maksim Grigorjev/TASS

Hladno i toplo u isto vrijeme: Rusija je ove godine ponekad puštala paru i dim.

Para kulja iz dimnjaka u blizini moskovskog spomenika Juriju Gagarinu, prvom čovjeku u svemiru, na temperaturi od oko -17 stupnjeva Celzija. Reuters Reuters

Umjetnik German Vinogradov sudjeluje u predstavi posvećenoj Maslenici, poganskom blagdanu koji obilježava kraj zime, u selu Nikola-Lenjivec u Kaluškoj oblasti. Reuters Reuters

Na kraju je, međutim, Rusija 2017. godine bila onaka kao i uvijek: željna da uživa u trenutku sklada i mira, a onda krene naprijed, istražujući dalje i stremeći prema budućnosti.

Koliba pored jezera na planini Aj-Petri na Krimu. Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik