Ruskinja stvorila uspješan blog o Hrvatskoj

Kako to da si došla živjeti u Hrvatsku?

U Rusiji sam radila u pokretu mladih Sfera, koji se bavio slanjem volontera u inozemstvo na kratkoročne (volonterske kampove) i dugoročne projekte. Ja sam tada zapravo i bila koordinatorica za slanje volontera u inozemstvo. Približavalo se ljeto, kraj 5. godine studija, i pomislila sam – kad se već bavim slanjem volontera na međunarodne projekte, zašto ne bih i sama otišla u volonterski kamp? Odluka da odem baš u Hrvatsku uopće nije bila planirana, odabrala sam jedan dvotjedni projekt, čiji je cilj bila organizacija glazbenog festivala HGF u Zaboku, no nisam mogla niti zamisliti da će mi taj projekt toliko promijeniti život. Upravo sam tamo upoznala svog budućeg supruga. Nakon projekta sam se vratila kući, no nastavili smo se dopisivati te sam uskoro donijela odluku da ću se preseliti u Hrvatsku, što sam u rujnu 2012. i napravila.

Privatna arhiva Privatna arhiva

Čime se baviš u Hravstkoj?



Rodila sam se u Armeniji, u Jerevanu. Kada sam imala 3-4 godine, moja se obitelj preselila u Nižnji Novgorod, gdje sam živjela do preseljenja u Hrvatsku, a moja obitelj i dalje tamo živi. U Hrvatskoj živim u malom gradu Oroslavlju sa suprugom i kćerkom.

Po obrazovanju sam lingvistica i profesorica stranih jezika i kultura – engleskog i španjolskog. U Hrvatskoj želim nastaviti raditi u online nastavi, otvoriti ovdje svoju online školu. Istina, imam i mali YouTube kanal, gdje govorim o svojem iskustvu života u Hrvatskoj.

Što ti je u Hrvatskoj najprivlačnije?

Njezina priroda, iznad svega. Pritom mislim ne samo na more, nego i na njezin kontinentalni dio. Sve je puno zelenila, brežuljaka, planina. Primjerice, s mog prozora puca predivan pogled na Sljeme! Hrvatska je za mene jako ugodna, topla i gostoljubiva zemlja, nisam niti jednom čula da ovdje nisam dobrodošla. Privlači me ovdašnji mir i činjenica da je ovdje sigurno živjeti, što ima osobitu vrijednost kada uzmete u obzir što se trenutno događa u svijetu. Privlači me i klima, kao i činjenica da je more blizu, baš kao i druge europske zemlje koje su nadohvat ruke. Oduvijek sam sanjala da ću živjeti u blizini mora, u toploj zemlji, blizu Europe, i čini se da se sve to i ostvarilo!

Koliko se Hrvati razlikuju od Rusa?

Hrvati su opušteniji, Rusi uvijek negdje žure, stalno su zauzeti i zadubljeni u svoja posla. S druge strane, Rusi više rade, čini mi se da su poduzetniji i usmjereniji prema cilju, dok se Hrvati vole žaliti na krizu, vladu i na život općenito.

Mislim i to da su Hrvati otvoreni, druželjubivi, gostoljubivi, pristojni i uvijek spremni pomoći. Rusi su, pak, zatvoreni i opterećeni vlastitim problemima, pa se strancima čine grubima. No Rusi su, s druge strane, osjećajniji. Uzmimo za primjer ruske zdravice, toga u Hrvatskoj nema.

Koja su tvoja tri omiljena mjesta u Hrvatskoj?

Imam puno omiljenih mjesta, ali ako moram odabrati samo tri, onda su to centar Zagreba, Zadar i Rastoke.

A koja su tvoja tri omiljena jela?

Na prvom mjestu je crni rižoto. Na drugom su zapečene palačinke moje svekrve. To su palačinke punjene pekmezom (mogu se puniti i sirom, no ja više volim varijantu s pekmezom), prelivene vrhnjem i zapečene u pećnici! Za prste polizati! Neka na trećem mjestu bude odrezak Stubica. To su komadi svinjetine (usput rečeno, ja inače ne volim svinjetinu, no ovo je jelo jednostavno savršeno) u umaku od šljiva. Ovo jelo je najbolje u restoranu Rody u Gornjoj Stubici. Nigdje drugdje mi nije bilo tako ukusno.

Privatna arhiva Privatna arhiva

Kako bi opisala muškarce u Hrvatskoj?

Prva stvar koja mi pada na pamet je - trenirka. Kada sam se preselila, jako me iznenadilo koliko muškaraca svoje slobodno vrijeme provodi u trenirkama. I dalje mi je to neobično i, iskreno govoreći, ta moda mi se pretjerano ne sviđa.

Je li život u Hrvatskoj skuplji od života u Rusiji?

Puno toga ovisi o tome koje gradove uspoređujete, naravno, ali mislim da u cjelini to jest tako. Gorivo je skuplje, prijevoz je skuplji, internet je skuplji, računi za struju, vodu, plin itd. su viši, neki prehrambeni proizvodi također koštaju više. Naravno, postoje i stvari koje su ovdje jeftinije, poput odlaska u kafić ili u restoran, posebno u Zagorju (gdje ja živim).

Jedna od najuspješnijih hrvatskih klizačica Lana Petranovićgovori o svom životu u Rusiji, pročitajte više o tome.