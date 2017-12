Debele lavice zapanjile cirkusku publiku u Vladivostoku

Russia Beyond

Na društvenim mrežama zabrinuti za zdravlje životinja, zaposleni tvrde da za to nema razloga.

Na prvoj predstavi poslije obnove cirkusa u Vladivostoku publiku su zapanjile neobično debele lavice. Gledatelji su tijekom predstave cirkuskim artistima dovikivali da se prekinu iživljavati na životinjama. Fotografije utovljenih lavica su objavljene na Instagramu.

Po pisanju medija, aktivisti za zaštitu životinja obratili su se pravosudnim organima, sumnjajući na to da je prehrana lavica obilovala mesom punim hormona, uspoređujući je s brzom hranom.

Predstava se inače zove "Carstvo lavica", a cirkus je prije Vladivostoka s njom gostovao u Sibiru, gdje su utovljene lavice publiku također šokirale. Lavice su čak prozvane "extra large".

Stručnjaci iz centra "Amurski tigar" kažu da su one mogle dobiti na težini zbog prekomjerne upotrebe antibiotika. Međutim, ukoliko životinje nemaju više od 180 kilograma, smatraju se zdravima.

Cirkuski dreser Vitalij Smoljanec je rekao da životinje ne pate od suvišnih kilograma, nego da su se udebljale nakon što su okotile mladunce te da se odlično osjećaju.

"U prirodi lavovi žive od sedam do devet godina, a kod mene i do 16. Možda se s godinama debljaju, ali im to ne smeta da se kreću i rade", rekao je Smoljanec.

Stručnjaci iz centra "Amurski tigar" su primijetili da se životinje više debljaju u kavezu nego u prirodi i da je dobro što lavice nisu mršave i iscrpljene, što je inače u cirkusima u kojima ih loše hrane puno češća pojava. Ocijenili su da je mjerenje najbolji način da se provjeri koliko uhranjenost škodi zdravlju životinja, a u ovom slučaju, sudeći po fotografijama, kako su rekli, ne postoji takva prijetnja.