U online glasovanju za izbor imena mosta preko Kerčanskog tjesnaca pobijedila je varijanta "Krimski most", izvijestili su organizatori.

Naziv "Krimski most" dobio je uvjerljivo najviše glasova. Daleko iza njega su ostale varijante "Kerčanski most" i "Most sjedinjenja", kao što se vidi na stranici nazovimost.rf.

Glasovanje je završeno u nedjelju u 00:00 sati po moskovskom vremenu.

Ovaj novi naziv će se pojaviti na kartama i putokazima.

Podsjećamo da će promet preko novog mosta biti otvoren u prosincu 2018. godine.