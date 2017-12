Ruski "princ sintola" ne prestaje provocirati na društvenim mrežama

"Gotovo je s bazukama, odstranjene su, zajedno s Instagramom", napisao je, objavivši prethodno svoju fotografiju sa znatno smanjenim mišićima na rukama, umotanim u ručnike i plastične vrećice, koja je potom uklonjena.

Terjošin je nedavno stekao ogromnu popularnost kada se njegova fotografija s mišićima uvećanim do neslućenih razmjera raširila internetom. Ovaj mladi čovjek mišiće nije dobio vježbanjem, već ubrizgavanjem preparata sintol, poslije čega je postao predmet podsmijeha. U televizijskim emisijama čija je zvijezda postao liječnici su ga upozoravali da bi daljnja zlouporaba ovog kemijskog sredstva mogla dovesti do atrofije i gubitka udova. Gostujući u izuzetno popularnoj emisiji poznatog voditelja Andreja Malahova on je također izjavio da mu je ponuđeno 350 tisuća dolara za ulogu u američkom porno filmu, ali da je on to odbio.

I na kraju se Kiril, iako novopečena zvijezda, očigledno uživio u veliku popularnost i ulogu skandal-majstora, pa je upravo priznao da je obmanuo svoje pratitelje, uklonio prijašnju fotografiju s ispumpanim mišićima, a novu s ponovno napumpanim potpisao "bazuke su žive, bazuke će nastaviti živjeti".