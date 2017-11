Ruska policija uspostavila "specijalnu jedinicu za led"

Russia Beyond

Stefan Sauer/Global Look Press

Zima u Rusiji donosi mnoge opasnosti: zaleđene ceste, skliske stepenice, temperature ispod nule... i oštre sige koje sa zgada padaju na glave prolaznika.

Vlasti u Sankt-Peterburgu su odlučile djelovati - uspostavile su novi odjel koji bi trebao spriječiti zaleđene komade da ubijaju ljude na ulicama. Vijest je prenio jedan aktivist za ljudska prava na svom Facebooku. On je objavio službeni dokument koji opisuje ulogu "specijalne jedinice za led". Jedan od zadataka je nadzor nad pročeljima zgrada.

Odjel planira koristiti novu tehnologiju za uklanjanje siga prije no što padnu - ranije su se za to koristile željezne poluge, no bivša guvernerka grada Valentina Matvijenko je rekla da zemlja ne bi trebala zaglaviti u "kamenom dobu".

"Moramo pronaći drugi način. Sige bi se trebale uklanjati laserima ili parom", izjavila je.